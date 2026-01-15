Actuará de oficio
La Junta de Castilla y León indemnizará a las familias de los pacientes oncológicos del Hospital de Burgos
El consejero Carlos Fernández Carriedo lamenta "profundamente" lo ocurrido y asegura que que la Administración autonómica "asumirá la responsabilidad patrimonial que pudiera corresponder" y actuará "de oficio" en este ámbito
EP
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha lamentado "profundamente" lo ocurrido en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), donde un error en el tratamiento oncológico se ha saldado con la muerte de dos pacientes, ha dejado a un tercero en estado grave y a otros dos afectados, al tiempo que ha asegurado que la Administración autonómica "asumirá la responsabilidad patrimonial que pudiera corresponder" y actuará "de oficio" en este ámbito.
"Lo primero que hay que lanzar es el mensaje de que lamentamos profundamente lo ocurrido, es un suceso que, aunque se deba a un error humano, causa un tremendo dolor a las familias y a las víctimas, y así lo asumimos desde la Administración autonómica", ha señalado Fernández Carriedo este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El portavoz ha manifestado su apoyo "a las víctimas y a sus familiares" y ha expresado el deseo de una "pronta recuperación" para las personas afectadas y, en especial, para el paciente que continúa ingresado en la UCI. "El hospital ha pedido disculpas y esas disculpas las asumimos y hacemos extensivas desde la Junta", ha recalcado.
Fernández Carriedo ha recordado que el gerente del hospital, Carlos Cartón, asumió su cargo un día después de que se detectara el error y que, junto al jefe del Servicio de Oncología, Enrique Lastra, se reunió con las familias "para ofrecerles información detallada sobre lo ocurrido".
En este sentido, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "estará siempre al lado de las víctimas y de sus familiares" y que la gestión del caso "se ha hecho con la máxima transparencia y sensibilidad" desde que se conocieron los hechos.
