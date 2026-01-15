Aterrizaje de emergencia en El Prat
Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba
La usuaria vio el aviso cuando se conectó al wifi del aparato y la tripulación activó las alertas
Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por amenaza de bomba
DIRECTO | Alarma general en el aeropuerto de El Prat por una amenaza en un avión procedente de Estambul
Marta Català
Una pasajera del vuelo de la compañía turca Turkish Airlines procedente de Estambul que en la mañana de este jueves ha hecho un un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat debido a una supuesta amenaza de bomba, se conectó al wifi del avión y vio que un pasajero tenía un nick que decía en inglés: "'va explotar una bomba a las 9.30", según han informado a EL PERIÓDICO fuentes de la investigacion
Esta mujer alertó rápidamente a la tripulacion y en un primer momento, siguiendo los protocolos de seguridad y emergencia, se decretó un 'Mayday', nivel de alerta que después se bajó a la categoría de 'Pan Pan', una señal internacional de urgencia de menos intensidad.
La Guardia Civil, al mando de la investigación, tienen previsto entrevistar, junto a la Policía Nacional, a todos los pasajeros del vuelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Maskom, la última cadena de supermercados 100% malagueña con origen en un puesto junto a la Alameda de Colón
- De la modernización a la ‘merdellonización’ del Puerto de Málaga
- Telepizza abrirá de final de enero un nuevo local en la calle Nuestra Señora de Los Clarines de Málaga
- Un asador familiar en Málaga con más de 40 años de historia escondido en el interior de una casa: 'Mucha gente no lo conoce
- LaLiga Hypermotion se parte en dos
- Así es el proyecto de Sierra Blanca Estate para la regeneración de El Bulto en Málaga
- El campero más barato de Málaga tiene 40 años de historia y se cocina en este restaurante: 'Son los más sabrosos
- Lidl ya tiene fecha de apertura este enero del nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga