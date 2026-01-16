Las mujeres con alto riesgo de tener cáncer de mama ya pueden pedir el "acto único" del cribado en Andalucía

Desde este lunes el protocolo de los cribados de cáncer de mama cambia para todas aquellas mujeres cuyo resultado de la mamografía sea BIDRAD 4 o 5, es decir, con altas probabilidades de tener un tumor. A partir de este 12 de enero las mujeres que se hagan un cribado o vengan por diagnóstico podrán someterse a las tres pruebas (mamografía, ecografía y biopsia) el mismo día. Lo que se conoce como un "acto único". Se trata de una medida que ya se venía haciendo en algunos hospitales pero que ahora la Junta de Andalucía la convierte en obligatoria dentro del plan de actuación tras la crisis por los fallos en los cribados.

¿Qué cambia de ahora en adelante? Hasta ahora, el acto único aparecía recogido en el Proceso Asistencial Integrado del Cáncer de Mama, pero allí figuraba como una "recomendación de buena práctica", no como una obligación organizativa. Por ejemplo, centros como el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ya tiene el protocolo implementado desde hace tiempo.

La propuesta del presidente de la Junta, Juanma Moreno, supone un paso más. Por una parte, convierte el acto único en un "estándar de obligado cumplimiento", homogéneo en todos los centros, garantizado en tiempo y forma, y no dependiente de la organización o disponibilidad de cada servicio. Además, también se pretende asegurar recursos y circuitos específicos para que se cumpla siempre, sin variabilidad entre provincias ni entre hospitales. En definitiva, la Consejería de Sanidad pretende "garantizarlo como derecho asistencial real para todas las mujeres".

Desde el 12 de enero la orden estará vigente para todos los hospitales de Andalucía aunque la Consejería de Sanidad dará un margen de casi dos meses, hasta el 28 de febrero, para que los centros sanitarios se adapten al nuevo procedimiento. De esta forma una práctica que hasta ahora era una recomendación se convertirá en obligatoria en la comunidad autónoma.

Antonio Sanz: "Es un avance importante"

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, valora esta medida como "una decisión importante" que va a suponer la concreción de todas las pruebas en un acto único sin que las mujeres tengan que desplazarse "a ningún sitio". "Reconozco que ya existía este protocolo en algunos hospitales, pero ahora lo vamos a garantizar en las 32 unidades de Mama que existen en Andalucía", insistió durante una comparecencia este viernes desde Málaga.

"Creo que es un avance importante y quiero agradecer a los centros que ya estaban haciéndolo", apuntó. Al tratarse de mujeres con un alto riesgo de tener un tumor cancerígeno en la mama, el cribado no es el único sistema de detección precoz para este tipo de mujeres, también los propios diagnósticos de una visita médica. Según el consejero estas pacientes requieren de una rápida atención y en este caso la más eficaz actuación por parte de los profesionales sanitarios y del sistema sanitario público.

Con esta medida se busca reducir los tiempos de incertidumbre, mejorar la continuidad asistencial, minimizar los desplazamientos y garantizar una atención ágil, coordinada y centrada en la persona. Su aplicación será general, salvo en circunstancias excepcionales, que deberán estar debidamente justificadas y registradas por el radiólogo. Entre estas situaciones se incluyen: mujeres en tratamiento con fármacos anticoagulantes o antiagregantes que requieran preparación previa; mujeres que, tras la valoración ecográfica, necesiten una biopsia estereotáctica, la cual debe programarse en una sala específica en los días posteriores; y mujeres que, por motivos personales, decidan posponer la cita para otra fecha.

Amama denuncia un protocolo excluyente

Este el mismo modelo que se ha usado para atender a las 2.317 mujeres en las que se han constatado fallos del cribado de cáncer de mama que han superado este proceso antes del pasado 30 de noviembre, tal y como estaba previsto. Sin embargo, las mujeres con un resultado BIDRAD3, que son aquellas que sufrieron los retrasos en el cribado, no están incluidas en este nuevo protocolo. Es decir, los casos cuyo resultado de la mamografía sea "probablemente benigno" no podrán reclamar todas las pruebas el mismo día.

En una reunión mantenida con el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, la presidenta de la Asociación Amama, Ángela Claverol, tachó este nuevo protocolo de excluyente y acusó a la Junta de "jugar con la palabrería" al dejar fuera de ese acto único a las mujeres con un diagnóstico BID-rad 3, que han sido los casos afectados por los errores del cribado.

"En los BI-Rad 3 es donde se dieron los problemas y los han dejado fuera" del acto único, denunció la presidenta. "La Junta está jugando con la información porque la que no tiene cáncer no tiene ni idea de qué son los bidrads, pero la realidad es que no se incluye en el protocolo a las mujeres que se han visto afectadas por los fallos", remarcó.

Ayudas para prótesis capilares y mamografías y ecografías en acto único

Junto a esta medida el Gobierno andaluz se ha comprometido a establecer una nueva ayuda para las personas que tengan que usar prótesis capilares como consecuencia de los tratamientos de quimioterapia, otra de las demandas planteadas por distintas asociaciones, entre ellas Amama.

