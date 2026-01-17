Málaga, entre las provincias afectadas por una estafa masiva de adopción de mascotas

Málaga figura entre las provincias afectadas por una estafa masiva de adopción y venta de mascotas por internet, desarticulada por la Guardia Civil en el marco de la operación Magna-Vallis. La investigación ha permitido identificar 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad en toda España, varias de ellas en la provincia malagueña.

La operación se ha saldado con 19 personas detenidas —18 en Bizkaia y una en Burgos— y otras tres investigadas, todas ellas presuntamente vinculadas a una organización criminal que operaba a través de anuncios falsos de adopción y venta de mascotas en internet. Entre las provincias donde se han detectado víctimas se encuentra Málaga, junto a Cádiz, Granada, Almería y otras treinta más.

Método smurfing

Según la investigación, los estafadores exigían pagos progresivos a las víctimas con excusas como gastos veterinarios, vacunas, transporte, microchip o jaulas, utilizando bizum y transferencias bancarias. Para ocultar el origen del dinero, empleaban el método conocido como smurfing, fraccionando los cobros en micro pagos.

Los estafadores exigían pagos progresivos a las víctimas con excusas como gastos veterinarios, vacunas, transporte, microchip o jaulas / l.o.

Los agentes han detectado 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la red, que ya han sido bloqueadas judicialmente. El perjuicio económico causado por las estafas supera los 36.000 euros, aunque la investigación ha revelado además un posible fraude mucho mayor relacionado con el cobro indebido de prestaciones sociales.

Parte del dinero obtenido, junto a ingresos procedentes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras ayudas, habría sido destinado a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado superaría los 55.000 euros. La cuantía de las prestaciones presuntamente percibidas de forma fraudulenta podría alcanzar los 560.000 euros.

La compra de mascotas por internet es legal, siempre que se realice a través de criadores o centros autorizados / l.o.

Obligado a ejercer la mendicidad

Uno de los aspectos más graves del caso es que tres miembros del grupo, pertenecientes a un clan familiar, mantenían bajo control a un hombre de más de 80 años, al que habrían aislado de su entorno y obligado a ejercer la mendicidad, además de utilizar su identidad para abrir cuentas bancarias con fines delictivos.

A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra.

Desde la Guardia Civil se recuerda que la compra de mascotas por internet es legal, siempre que se realice a través de criadores o centros autorizados y cumpla la normativa de bienestar animal. Recomiendan desconfiar de precios demasiado bajos, de las prisas por “entregar al animal” y no realizar pagos por adelantado, especialmente mediante transferencias o plataformas de pago inmediato.