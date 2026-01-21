Último adiós
Bujalance (Córdoba) despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz
Familiares, vecinos y amigos abarrotan la parroquia de La Asunción para despedirla
Fabiola Mouzo
Las campanas de la parroquia de La Asunción anunciaban el adiós. La lluvia caía sobre Bujalance, un pueblo desolado, frío y en silencio este miércoles, mientras despedía a una de sus vecinas en las circunstancias más trágicas e inimaginables.
Rostros marcados por el dolor y el llanto, y una multitud de personas acompañaron a la familia para decir adiós a Mari Carmen Abril, que falleció en el accidente de trenes de Adamuz. Vecinos, amigos, antiguos alumnos y personas que la querían profundamente estuvieron con ella hasta el final. La iglesia se quedó pequeña: muchos asistentes permanecieron de pie y otros incluso se quedaron en el exterior, bajo una lluvia persistente. La afluencia fue tal que se formó una larga fila para trasladar el pésame a los familiares.
El silencio era sobrecogedor. Y, entre los murmullos, todas las conversaciones regresaban al mismo punto: el accidente, sus víctimas y una pérdida que ha dejado al pueblo sumido en el duelo. El cura reconoció no tener respuestas humanas ante esta tragedia e invitó a la familia y sus propios vecinos a buscar consuelo y fortaleza en este momento de dolor.
Mari Carmen Abril tenía 50 años de edad, era natural de Bujalance y profesora en el instituto de Secundaria Los Castillos de Alcorcón en Madrid, donde llevaba ejerciendo un par de años. Previamente, había estado trabajando como técnica socióloga en el IESA-CSIC, como creadora de contenido para una empresa y como administrativa en un estudio de arquitectura.
También era amante de la música, de modo que a los 11 años entró a formar parte de la banda de música de la Asociación Músico-Cultural Pedro Lavirgen de Bujalance tocando la flauta travesera. Y permaneció en la banda hasta los 25 años, cuando comenzó con sus primeros trabajos. Le gustaban la fotografía y la naturaleza, gracias a cuya afición pudo realizar infinidad de instantáneas de plantas y flores en sus caminatas, viajes y excursiones, que posteriormente solía subir a sus redes sociales.
Alcorcón organizará un acto en recuerdo del maquinista del Alvia y la profesora fallecida en Adamuz. De momento, se conocen pocos detalles del acto, más allá del lugar (Teatro Buero Vallejo) y de que se hará de la mano de la Escuela Municipal de Música de Alcorcón y la Concejalía de Cultura, según ha detallado la primera edil.
