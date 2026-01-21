Se elevan a 43 los muertos en el accidente de trenes de Adamuz

Las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz se han elevado este miércoles a 43, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado otro cadáver en uno de los trenes siniestrados, el Alvia, han informado fuentes del operativo. Fuentes cercanas al operativo han informado a EFE de que esta víctima mortal ha sido localizada concretamente en el vagón de la cafetería.

La cifra confirmada de 43 víctimas mortales coincide con el número de denuncias por desaparición presentadas, aunque siempre cabe la posibilidad de alguna persona que viajara en el tren de la que no se tenga todavía conocimiento, según indicó este martes el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

El operativo de emergencia desplegado en Adamuz, donde se registran lluvias esta mañana, ha proseguido los trabajos en la zona centrados en el acondicionamiento del terreno, además de retirar los raíles de la vía para que los bomberos comenzaran a trabajar en el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del tren Alvia.

Según la información facilitada esta mañana por la Junta, ya había sido troceado, asimismo, el vagón número uno y la primera mitad del número dos. Pasadas las 02:40 horas de la madrugada, Adif comunicó que ya se había cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada de la zona.

A lo largo de este miércoles está previsto igualmente el traslado de los vagones seis y siete del Iryo también con góndolas de gran tonelaje, mientras que los vagones del uno al cinco se quedarán en la vía a la espera de ser remolcados.