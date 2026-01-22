Identificadas las 45 víctimas localizadas tras el accidente de Adamuz

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha finalizado la autopsia de los dos últimos cuerpos recibidos este jueves, con lo que ya se ha realizado la autopsia a 45 personas, todas las fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el pasado domingo.

Junto a ello, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido los trabajos de identificación de las 45 víctimas del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba). Un total de 44 de las 45 víctimas identificadas lo han sido a través de huellas dactilares, mientras que, de forma complementaria, y por el momento, se ha identificado también a través de muestras de ADN a 25 de ellas.

Asimismo, una última víctima únicamente ha sido identificada a través del ADN, según se recoge en la estadística del Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las diez de la noche.

Por su parte, de las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres que son de ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Entre esas mismas denuncias, hay una que corresponde a un menor de edad; respecto al sexo, 22 corresponden a mujeres y 23 a hombres.

Las denuncias han sido presentadas en las comandancias de Madrid (2), Málaga (1), Córdoba (26), Sevilla-Córdoba (1), Huelva-Córdoba (10) y Huelva (5). Cuando hay dos ciudades significa que la misma denuncia se ha interpuesto en ambas ciudades.

En este sentido, 27 de las víctimas tenían su lugar de residencia en Huelva; 9 en Madrid; 2 en León y otras 2 en Córdoba, y 1 en Alemania, Alicante, Málaga, Tenerife y Ceuta, respectivamente.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el momento del levantamiento 36 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva, de las que 19 viajaban en el vagón número 1 y 9 en el vagón número 2, mientras que otras 9 lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga, 7 de las cuales iban en el vagón número 8.

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro y reciban la licencia de enterramiento.

Todas las familias han sido ya informadas del fallecimiento de sus allegados por parte de la Guardia Civil acompañada de equipos de psicólogos. Hasta el momento, se han entregado 41 cuerpos a las familias, mientras que los cuatro restantes se encuentran en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a disposición de las familias.

El CID es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga.

Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias.

Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del servicio de criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro es el órgano judicial encargado de la investigación del accidente de Adamuz, que será reforzado de forma inminente, según indica la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con un juez de refuerzo, un Letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, sin perjuicio de futuros refuerzos.