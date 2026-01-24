Examen este sábado
¿Cuándo salen las notas de los MIR? Fechas clave para saber los resultados
Un total de 34.553 personas han sido admitidas para optar a una de las 12.366 plazas ofertadas
Beatriz Pérez
Los resultados provisionales de las pruebas MIR 2026 saldrán en torno al 24 de febrero, un mes después de su realización. Los resultados definitivos, un mes más tarde de los provisionales, esto es, a finales de marzo.
Este sábado 24 de enero, a las 14 horas (las 13 horas en Canarias) se celebrará la convocatoria, adelantándose así dos horas respecto a los exámenes de años anteriores.
Un total de 34.553 personas han sido admitidas para optar a una de las 12.366 plazas destinadas a personas tituladas universitarias en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. En concreto para Medicina se ofertan 9.276 plazas.
Sin embargo, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha denunciado el "caos organizativo" que está marcando el proceso de este año, lo que está generando "una situación de incertidumbre y ansiedad entre miles de aspirantes". La organización alerta de "retrasos injustificados en la publicación de listas, errores generalizados en el baremo académico, falta de transparencia en la gestión administrativa y decisiones adoptadas sin cerrar previamente las fases obligatorias del procedimiento, lo que podría comprometer la seguridad jurídica del proceso".
