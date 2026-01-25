Arcelor reacciona al accidente ferroviario: "Colaboraremos en la investigación"

ArcelorMittal, empresa fabricante del carril implicado en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), con 45 víctimas mortales, ha remitido este lunes un comunicado en el que expresa su pesar por el siniestro y manifiesta su disposición a colaborar de forma “plena y transparente” con la investigación abierta para esclarecer las causas del suceso.

"Como fabricante del carril, ArcelorMittal se mantiene naturalmente en contacto con las autoridades españolas, a las que hemos transmitido nuestra disposición para colaborar de manera plena y transparente con la investigación independiente. Todo el acero suministrado para vías ferroviarias se somete a rigurosas pruebas de calidad; no obstante, somos conscientes de que, ante un accidente de esta envergadura, se deben examinar todas y cada una de las posibles causas. Por ello, colaboraremos con la investigación en todos los aspectos que resulten precisos", indica la empresa.

"Comprendemos el deseo de que se obtengan respuestas inmediatas. En este momento, dadas las numerosas causas posibles de un accidente de esta naturaleza, es fundamental que se permita que la investigación independiente se lleve a cabo al margen de especulaciones, las cuales no ayudarían a las personas afectadas ni a la integridad del proceso", finaliza Arcelor.

El comunicado llega un día después de que los sindicatos de ArcelorMittal defendieran públicamente la calidad del carril instalado en el tramo donde se produjo el siniestro y aseguraran que el material cumplía con todas las especificaciones técnicas y había superado los controles exigidos antes de su colocación. También lo dijo hoy Óscar Puente, ministro de Transportes, que aludió como una hipótesis a un posible defecto de fabricación.