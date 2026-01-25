Guía básica para entender el mundo ferroviario

Aerotraviesa. Versión mejorada de las traviesas tradicionales. Patentadas por Adif en 2014, el diseño modifica significativamente su geometría, pasando de la madera al hormigón como materiales de fabricación. Gracias a su implementación, el paso del tren levanta menos piedras, y reduce en torno a un 21% la carga aerodinámica.

Agujas. Es la parte móvil de los carriles que se desplaza en un desvío, moviendo el tren de una vía a otra. Se pegan o se separan del carril fijo para guiar las ruedas del tren hacia una u otra dirección.

Aparatos de dilatación. Son juntas especiales en las vías férreas (también conocidos como carriles o raíles) que absorben las tensiones por expansión y contracción térmica. De esta manera, permiten el movimiento de los carriles en puentes y otros tramos largos para evitar deformaciones.

Auscultación de la vía. Análisis de los defectos de las principales características de la vía (nivelación y alineación, ancho de vía, etc.), que se realiza mediante un vehículo de auscultación geométrica.

Auscultación dinámica. Procedimiento de control a través del cual se registra la respuesta del vehículo al interaccionar con la vía, midiéndose las distintas aceleraciones percibidas en su interior, para conocer los defectos que afectan al confort de a marcha.

Auscultación geométrica. Esta se realiza a través de un tren especial traccionado por una locomotora a 200km/h. La frecuencia normal de estas revisiones es de dos veces al año.

Balasto. Lecho de material granular pétreo (silíceo o calizo) de fácil drenaje, que se tiende sobre la explanación de la vía para asentar y sujetar sobre ella las traviesas y cuya función es evitar que la vía se mueva y contribuir a la distribución del peso de los trenes.

Imagen del bogie del tren Iryo accidentado en Adamuz / NEW YORK TIMES / Finbarr O’Reilly

Bogie. Es el conjunto de dos pares de ruedas montadas sobre dos ejes próximos, paralelos y solidarios, utilizados en los vehículos ferroviarios de gran longitud. También hace referencia al eje sobre el que se fijan las ruedas de un vehículo ferroviario.

Cabeza tractora. Hace referencia al vehículo ferroviario que impulsa al resto del tren. El término está estrechamente relacionado con la locomotora, pero las diferencia su construcción y uso: esta puede separarse del tren y solo proporciona propulsión y control. La cabeza tractora, normalmente, es una parte integral del tren.

Vías y catenarias de Adif. / L.O.

Catenaria. Es la curva que forma un cable o cadena suspendida por dos puntos no situados en la misma vertical y cargada uniformemente. En lenguaje ferroviario, es el tendido de suspensión longitudinal que, montado sobre las vías, permite al material motor eléctrico la captación de energía a través de su pantógrafo.

Centro de regulación. Son los centros neurálgicos que gestionan en tiempo real el tráfico ferroviario de toda España. Operan 24/7, garantizando la seguridad, y a estas instalaciones recurrió el maquinista del Iryo para dar el aviso del célebre enganchón.

Enganchón. Término técnico que se utiliza para describir una interferencia anómala y brusca entre un tren y cualquier elemento de la vía o de su entorno. A raíz de esta interacción, se produce una resistencia repentina al avance del convoy.

Huellas con fisura esporádica. Hace referencia a un defecto que consiste en que el raíl tenía picaduras, abolladuras o defectos superficiales. Esto ocurre habitualmente en la red de alta velocidad, así como en la convencional.

Limitación Temporal de Velocidad (LTV). Medida adoptada por la autoridad de infraestructuras para reducir durante un espacio de tiempo determinado la velocidad máxima que un tren puede alcanzar en un tramo de vía.

Muesca presente en la rueda derecha del eje 19 del tren de Iryo (coche 5, primera rueda, segundo bogie). / CIAF

Muescas. Se trata de una concavidad o hueco que se hace en una cosa para encajar otra. En el contexto de Adamuz, se trata de una serie de marcas producidas por el roce violento entre dos piezas.

Muro de contención. Se trata de una estructura que sirve para evitar que una masa de materia, generalmente tierra, en una pendiente, se precipite o se derrumbe.

Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET). Apartadero ferroviario que permite el rebase de trenes más lentos en una línea de alta velocidad y se compone de cuatro vías.

Noticias relacionadas

Precursores. Incidencias que pueden desencadenar problemas graves y que sirven como señal de advertencia temprana. Hay varias clases: por rotura de carril, por deformación, por fallo de la señalización o por rueda rota, entre otros. n