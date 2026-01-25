Málaga recuerda en una misa a las víctimas del accidente de trenes de Adamuz en la Catedral

Málaga ha llorado esta tarde a los afectados por los accidentes ferroviarios que tuvieron lugar en Adamuz hace una semana.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha recordado a todas las víctimas, heridos y familiares, durante una multitudinaria misa que se ha celebrado este domingo en la Catedral Basílica de la Encarnación.

Asistentes

La Diócesis de Málaga ha invitado a todos los malagueños al acto y de forma especial a las familias de las víctimas de la provincia con las que había contactado, como a las del cardiólogo Jesús Saldaña, o las de algunos heridos; invitación que se ha hecho extensiva a todas aquellas personas que hubieran vivido de cerca el accidente aunque sus nombres no hubieran trascendido.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha recordado a todas las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) durante una misa que se ha celebrado este domingo en la Catedral Basílica de la Encarnación / Gregorio Marrero

A la misa también ha asistido la familia del policía fallecido Samuel Ramos Sánchez, un agente nacido en Córdoba, que vivía en Málaga y estaba destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEP) de Madrid.

Tampoco han faltado numerosos representantes políticos de distintos ámbitos de la provincia, entre ellos la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, así como el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado.

Homilía de Satué

Satué, que ha presidido la ceremonia, ha asegurado durante su homilía que en esta jornada se reúnen "con el corazón herido" y ha reconocido que están "cargados de preguntas, tristeza, de nombres y rostros amados que ya no están entre nosotros o que luchan por recobrar la salud".

Durate la homilía, el obispo ha destacado la "generosidad de los vecinos de Adamuz, que han dado un ejemplo extraordinario de solidaridad; el esfuerzo de los propios pasajeros por ayudar a otros; el trabajo incansable de los cuerpos de seguridad, los servicios de rescate, los bomberos y el personal sanitario", entre otros.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha recordado a todas las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) durante una misa que se ha celebrado este domingo en la Catedral Basílica de la Encarnación / Gregorio Marrero

Ha pedido "no caer en la tentación de aislarnos" y en hasta dos ocasiones para que "nos dejemos ayudar. Todos necesitamos ser ayudados".

Dado el gran número de asistentes para administrar el sacramento de la comunión, ha sido necesario la colaboración de al menos cinco sacerdotes, que se han colocado en distintos puntos para atender a todos los fieles.