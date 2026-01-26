Temporal
Suspendidos los trenes en Vigo, Ourense y Santiago por la borrasca Joseph
Redacción
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este lunes de que por condiciones meteorológicas adversas, se encuentra suspendido el servicio de trenes entre Ourense y Santiago, y entre Ourense y Vigo-Guixar.
Por su parte, Renfe ha indicado que los trenes de media distancia con llegada/salida desde o hasta Vigo Guixar se desviarán por Urzaiz con servicio por carretera para las estaciones intermedias.
En un comunicado, la compañía pública señala que esta suspensión no afecta a los trenes de media distancia del Eje Atlántico Vigo Urzaiz-Santiago-A Coruña, que circulan de forma habitual.
Servicios alternativos por carretera
Asimismo, informa de que los servicios que se prestan por la línea del Miño: Ourense-Vigo Guixar, Vigo Guixar-Ponferrada -en el trayecto hasta Ourense- y Ourense-Vigo Guixar, también se prestarán con un servicio alternativo por carretera.
También tendrá servicio alternativo por carretera, la relación entre Ourense-Lalín-Santiago, por la línea convencional; mientras que no tienen servicio alternativo las cercanías Ferrol-Ortigueira y la media distancia Cudillero-Ferrol.
