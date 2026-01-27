Rodalies retoma el servicio en Cataluña aún con tramos cortados y retrasos

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado este martes que el servicio de Rodalies y Regionales "se está prestando con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy", combinando oferta ferroviaria y servicio por carretera.

En una comparecencia ante la prensa para valorar el inicio en esta jornada del servicio de recuperación parcial de Rodalies, tras el caos ferroviario generalizado vivido este lunes en Cataluña, Carmona ha indicado que durante el día de hoy "seguiremos trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos".

"Trabajamos para restablecer lo antes posible la oferta del servicio de Rodalies", ha señalado Carmona, que ha agregado que quieren "recuperar la confianza de los viajeros en un servicio esencial para su movilidad".

Respecto a los trenes que este martes estarán a disposición de los usuarios, ha indicado que se ha hecho una reprogramación de toda la oferta, a su juicio suficiente para garantizar la movilidad de los usuarios.

El portavoz de Renfe ha advertido no obstante que "puede haber demoras puntuales y si es necesario reforzar el servicio alternativo por carretera, así lo estamos haciendo".

"Hemos destinado prácticamente 150 vehículos para garantizar la movilidad de las personas que utilizan el servicio alternativo por carretera y se han desplazado por todo el territorio 700 informadores, entre personal de Renfe, de Adif, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona", ha resaltado Carmona. EFE.

