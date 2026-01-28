La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España

Corredor Sur

Cortada la circulación en Villar del Río (Córdoba) desde las 9:30 por inundaciones.

Trenes afectados:

-ALV 10005 Cádiz 6:29 Madrid Chamartín: PAT -> Se lleva viajeros a Córdoba y de aquí en PAT de Adamuz vía Villanueva de Córdoba hasta Atocha.

-ALV 10000 Chamartín 15:11 - Cádiz: Atocha a Córdoba en PAT de Adamuz, en Córdoba hasta Cádiz con la rama S/130 que se deja en Córdoba del ALV 1005.

-ALV 10695 y 696 Cádiz-Barcelona y Barcelona Cádiz: ALV 10695 se suprime en Córdoba y Viajeros de continuación hasta Alcázar vía Madrid.

El ALV 10696 se rota en Alcázar. Los viajeros de continuación hasta Córdoba en autobús. De Córdoba a Cádiz en rama S/130 que se queda en Córdoba de ALV 10695.

ALV 291 Badajoz 06:36-MAD CH 11:07 (730013/151v) suprimido en Leganés por acumulación de nieve en MAD CH y Fuencarral.

Viajeros en Cercanías hasta destino