La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España
Todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, están en alerta por nieve, lluvia y viento
La nueva borrasca, Kristin, mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para este miércoles de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Corredor Levante
Sin afectaciones significativas
Corredor Sur
Cortada la circulación en Villar del Río (Córdoba) desde las 9:30 por inundaciones.
Trenes afectados:
-ALV 10005 Cádiz 6:29 Madrid Chamartín: PAT -> Se lleva viajeros a Córdoba y de aquí en PAT de Adamuz vía Villanueva de Córdoba hasta Atocha.
-ALV 10000 Chamartín 15:11 - Cádiz: Atocha a Córdoba en PAT de Adamuz, en Córdoba hasta Cádiz con la rama S/130 que se deja en Córdoba del ALV 1005.
-ALV 10695 y 696 Cádiz-Barcelona y Barcelona Cádiz: ALV 10695 se suprime en Córdoba y Viajeros de continuación hasta Alcázar vía Madrid.
El ALV 10696 se rota en Alcázar. Los viajeros de continuación hasta Córdoba en autobús. De Córdoba a Cádiz en rama S/130 que se queda en Córdoba de ALV 10695.
ALV 291 Badajoz 06:36-MAD CH 11:07 (730013/151v) suprimido en Leganés por acumulación de nieve en MAD CH y Fuencarral.
Viajeros en Cercanías hasta destino
Corredor Norte
LTV de 160 km/h entre Soto del Real y Túnel de Guadarrama y entre Medina y Taboadela.
ALV 4273 Chamartín 7:45 Santander pierde 90 min en cambiador de Valdestillas por acumulación de hielo en rodales.
AVE 4060 Gijón 5:58 Chamartín pierde 65 min en León por problemas en un pamtografo (hizo resets) , por el paso por el cambiador de Vilecha y por dificultades en la operación en el entorno de León (desvío congelado).
Se tienen previsto hacer transbordos al cruce en León para evitar el paso por el cambiador de Vilecha
Corredor Nordeste
Con nieve entre Guadalajara a Calatayud. Se circula a 160 km/h por nieve y por las propias LTV.
Los primeros trenes están acumulando retrasos entre 70-120 minutos y subiendo.
Afectaciones en las líneas del sur
- Cercanias Sevilla problemas CTC y tensión
- Suspendido Bobadilla Algeciras
- Suspendido Jaen Cordoba. Villa del rio vuelve a inundarse
- Extremadura
- Problemas puntuales por vientos en Cabeza de Buey, Plasencia y zafra
Afectaciones centro peninsular
- Susperndido Ponferrada Leon
- Lineas via Avila retrasos
- Suspendido Segovia – Cercedilla
- Suspendido PAT Soria
- Suspendido PAT Siguenza / Zaragoza
Afectaciones de Cercanías en Madrid
- Chamartin
- Líneas del norte
- Suspendido PAT Cotos
El Retiro y otros ocho parques de Madrid cerrarán durante todo el día por condiciones meteorológicas adversas
El Retiro y otros ocho parques singulares e históricos de Madrid cerrarán durante todo el día por condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. La decisión se toma atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según el último boletín de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid se esperan rachas de viento de 72 km/h hasta las 18 horas. El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares. La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.
Sánchez pide prudencia y evitar desplazamientos ante los avisos por nieve, lluvia y viento
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha pedido a los ciudadanos que tengan prudencia y eviten desplazamientos imprescindibles ante el temporal de nieve lluvia y viento que está provocando cortes de carretera en varios puntos del país. "Hoy muchos puntos de nuestra geografía se encuentran con avisos activos por nieve, lluvia y rachas fuertes de viento", ha señalado Sánchez en un mensaje en X, recogido por Europa Press. "Seamos muy prudentes y evitemos desplazamientos innecesarios", ha señalado a continuación. Además ha pedido consultar la previsión meteorológica a través de la Aemet así como el estado de las carreteras en la DGT, que en este momento advierte de cortes en la autovía A-6 en Madrid, con vehículos atrapados por la nieve, principalmente en la zona entre Torrelodones y Galapagar.
Se elevan a 150 las vías afectadas por el temporal
La borrasca Kristin que azota este miércoles la península deja ya 150 carreteras afectadas por la nieve como es el caso de la Comunidad de Madrid donde es necesario el uso de cadenas en Somosierra (A-1) o la M-607 en Colmenar Viejo, mientras que la lluvia ha dejado intransitable decenas de vías en Extremadura, entre ellas tramos de la autovía de la plata, la A-66, en Cáceres. Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su web y en su boletín radiofónico a las 10:45 horas la red principal de carreteras cuenta con dificultades en nueve carreteras. Destacan la A-66 en Cáceres hacia Salamanca o en la A-50 a su paso por Ávila donde es necesario el uso de cadenas o neumáticos de nieve, también necesarios en la A-1 en La Asperilla y Somosierra, o la A-6, donde a primera hora han quedado embolsados a causa de la nevada decenas de vehículos en la zona de Torrelodone, en tanto que ha quedado prohibido el acceso a camiones pro la M-40 en Montecarmelo.
