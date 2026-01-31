Detenido el dueño de un perro que hiere a varias personas en San Pedro Alcántara

La Policía Local de Marbella ha detenido la pasada madrugada a un hombre, dueño de un perro que provocó heridas a cuatro personas, entre ellas dos menores, según la denuncia interpuesta por los afectados.

Así lo han informado fuentes dicho cuerpo policial, quienes han precisado a Europa Press que el hombre, natural de Maracena (Granada), ha sido arrestado en la zona de Guadalmina, señalando que, al parecer, dormía en un coche, donde ataba al perro.

Los hechos sucedieron en el paseo marítimo de San Pedro Alcántara. Según la denuncia, cuatro personas, entre ellas dos menores, habrían resultado con distintas heridas. El incidente se produjo a la altura del restaurante Exoticca, cuando un testigo alertó al 112 tras ver cómo el animal arremetía contra varias personas que transitaban por la zona.

Uno de los afectados fue un hombre de 36 años que, al intentar auxiliar a una mujer y a dos niños, sufrió una mordedura en el brazo. Fue atendido en el lugar y precisó varios puntos de sutura, aunque no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

La mujer y los dos menores también resultaron heridos durante el episodio. Al parecer, ella se encontraba paseando con los niños cuando el perro intentó morderlos y, al tratar de levantar a uno de ellos para protegerlo, terminó sufriendo lesiones.