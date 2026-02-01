CGT anuncia el comienzo de la huelga indefinida en las redes de saneamiento de Málaga

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado el comienzo de la huelga indefinida en las redes de saneamiento de Málaga a partir de las 23.00 horas de hoy, y han señalado que la Consejería de Empleo ha establecido servicios mínimos de un conductor y un peón por turno para la atención de avisos y emergencias.

Según el comunicado de CGT, cada día de huelga están programadas marchas en torno al centro de trabajo, en concreto, en la calle Paquiro, camino de Los Prados, y concentraciones rotativas ante el Consistorio de Málaga y sedes de la empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa).

De este modo, han indicado que el programa de movilizaciones para el 2 de febrero es desde las 7.00 horas, a marcha lenta a pie por la calzada de la calle Paquiro, desde el cruce con la calle Cortés de la Frontera en dirección Los Prados, en el sentido de la circulación hasta la altura de la calle París, lugar donde se girará en el sentido de la circulación hasta volver al punto de inicio.

Desde las 11.00 hasta las 12.30 horas, se producirá una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Málaga. A las 13.30 horas dará lugar una marcha lenta a pie, de nuevo, por la calzada de la calle Paquiro, desde el cruce con calle Cortés de la Frontera en dirección Los Prados en el sentido de la circulación hasta la altura de calle París, lugar donde se girará en el sentido de la circulación hasta volver al punto de inicio.

CGT, además, ha apostillado que la huelga y las referidas movilizaciones están provocadas porque ni Emasa ni la concesionaria UTE FCC/Aqualia quieren poner soluciones y se han agotado todas las vías de diálogo, tanto ante el Sercla como en reuniones bilaterales con la UTE o trilaterales con Emasa, todas ellas "sin avances para dignificar el trabajo de la plantilla".

Desde CGT han explicado que les hubiese gustado no tener que recurrir a la huelga y a las protestas callejeras, pero que no se ha dejado otro camino a la plantilla y que no puede sufrir por más tiempo los negocios privados de la empresa pública Emasa con las concesionarias, siendo siempre el personal el "gran olvidado en sus contratos millonarios".

Además, han señalado: "Abaratar los precios para ser adjudicatarias de la concesión a costa de las espaldas de las personas trabajadoras se va a terminar y Emasa y el Ayuntamiento de Málaga tienen en sus manos la solución, la gestión directa del servicio eliminando la contrata".

Por otra parte, la concesión por más de dos millones de euros comenzó el pasado mes de noviembre tras ser renovada, y Emasa y el Ayuntamiento de Málaga siguen consintiendo a la UTE FCC/Aqualia que a fecha de este domingo no esté contratada la plantilla exigida en el pliego --35 personas trabajadoras-- ni el servicio esté dotado de los vehículos y útiles que se exigen en el mismo, "evidenciándose una connivencia que pudiese ser considerada como prevaricación administrativa".

"Quienes viven cada día entre la mierda de Málaga para poder llevar a casa, el cada vez más escaso pan que le permiten los míseros salarios, en los que ni siquiera se quiere reconocer la toxicidad, penosidad y peligrosidad que conlleva trabajar en los lugares más insalubres de la ciudad y su red de alcantarillado, no pueden soportar por más tiempo la humillación laboral y salarial de un entramado que huele a pegado", han advertido.

Desde CGT han apuntado que "solo el señor De la Torre será responsable de que las anunciadas lluvias de la próxima semana puedan provocar alguna inundación o incomodidades a vecinos en materia del mantenimiento de las redes de saneamiento por no exigir a su contrata que cumpla los deberes y deje de maltratar a la plantilla".

Finalmente, han señalado que la huelga no es el objetivo de los trabajadores, es la herramienta "para defendernos del complot Ayuntamiento de Málaga y la UTE FCC/Aqualia en el que, como siempre, la labor humana de quienes hacen el trabajo es la menos valorada".