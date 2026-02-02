Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 2 de febrero de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 2 de febrero de 2026, ha estado formada por los números 4, 5, 13, 29, 30, 36. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 4. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 2114163, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Me habría gustado que Maskom siguiera en solitario pero sé que el mejor futuro es con MAS
- Lidl abre hoy su nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga con 38 empleos y una inversión de 3,6 millones
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika
- El PSOE denuncia el 'grave deterioro' del asfaltado de la MA-21 en Málaga, con baches que ponen en peligro a los usuarios
- El Unicaja ya tiene al sustituto de Alberto Díaz: Justin Cobbs
- Recuperación de los embalses de Málaga: todos superan el 50% de su capacidad tras las últimas lluvias
- Así es la taberna más antigua de Málaga, con los mejores 'pajaretes' y 180 años de historia: es el favorito de los famosos y parada imprescindible de los malagueños
- Exigen responsabilidades por la salida del ferry de Melilla a Málaga pese al temporal