Encuesta de condiciones de vida
Mejoran ligeramente la tasa de pobreza y el riesgo de exclusión en 2025
En el caso de los menores, los indicadores bajan al 33,9 por ciento desde el 34,7 de 2024, y en los mayores de 65 años del 19,5 al 19,2 por ciento
EFE
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social registró en 2025 un nuevo mínimo situándose en el 25,7 por ciento frente al 25,8 del año anterior, en un contexto en el que crecieron los ingresos medios en los hogares un 5,5% y se redujo la población que llega a final de mes con dificultad.
Son datos de la Encuesta de Condiciones de Vida que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los resultados definitivos del año 2025 (con la renta de 2024) en materia de desigualdad, ingresos, pobreza y exclusión social en España.
En el caso de los menores, el riesgo de pobreza o exclusión baja al 33,9 por ciento desde el 34,7 de 2024, y en los mayores de 65 años del 19,5 al 19,2 por ciento. El ingreso medio por persona alcanzó los 15.620 euros en 2024, un 5,5 % superior a la cifra registrada el año anterior.
El porcentaje de población que se encontraba en situación de carencia material y social severa -que no puede permitirse gastos imprevistos, una semana de vacaciones o mantener la vivienda a temperatura adecuada- se redujo hasta el 8,1%, frente al 8,3% de 2024.
