Casares aislado por las lluvias: habilitan una vía para que puedan acceder los vehículos de emergencia

Las lluvias se intensificarán apartir de este sábado, con la llegada de la borrasca Marta. Un temporal atlático que seguirá causando más destrozos, ya que llueve sobre mojado y la capacidad de filtración ya es inexistente.

Grazalema (Cádiz) ha tenido que ser desalojado por completo ante las fuertes inundaciones, ya que sus calles se han convertido en ríos. Sus vecinos han tenido que ser realojados en Ronda, pueblo colidante.

Los equipos de emergencia han conseguido habilitar una vía para acceder al núcleo de población de El Secadero, en el municipio malagueño de Casares, que permanecía hasta ahora aislado debido a los efectos de las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo.

En este sentido, y según han informado desde la Diputación de Málaga, vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), apoyados por maquinaria y equipos de conservación de la Junta de Andalucía, han estado retirando los elementos que se encontraban en la vía de la zona rural conocida como Los Pinares.

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, atienden a los medios en el Puesto de Mando Avanzado de Emergencias que la Junta ha instalado en la costa de esta localidad de la Costa del Sol. / JUNTA

Con estas actuaciones se ha conseguido garantizar el paso a los vehículos de emergencia lo antes posible y para poder suministrar lo necesario a los vecinos de El Secadero, tal y como se ha coordinado con el alcalde de la localidad, Juan Luis Villalón, y el equipo de gobierno del Ayuntamiento.

Por ahora, se ha habilitado el colegio de El Secadero como punto de realojo preventivo de personas de esta pedanía en el propio núcleo en caso de que fuera necesario. El Ayuntamiento ha confirmado que el centro escolar se está preparando dotándolo con 100 camas y que durante la mañana de este viernes está prevista la llegada a la localidad de una UVI móvil.

Destrozos en la carretera

Por otra parte desde el Consistorio han informado en una publicación en sus redes sociales que la afectación en la vía principal hasta este núcleo, la carretera A-2102, presenta un socavón de grandes dimensiones en torno al kilómetro 3 que deberá ser valorada por los técnicos una vez descienda el caudal del río Guadiaro y se pueda evaluar el alcance real de los daños.

El Ayuntamiento también informa de que los niveles del cauce del río Guadiaro han descendido durante la madrugada, aunque para este próximo sábado "se prevé el regreso de lluvias abundantes y la posibilidad de que el municipio, junto a la Serranía de Ronda, vuelva a estar en aviso rojo".

De otra parte, la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, informó este pasado jueves por la tarde-noche desde el Puesto de Mando Avanzado de Emergencias, instalado en Casares Costa, que la prioridad de las actuaciones en el núcleo de El Secadero pasaba por la evacuación de las personas con situaciones de vulnerabilidad.

Así como intensificar e incrementar la presencia de operativos de emergencia en el lugar, lo cual ahora se antoja más fácil tras haber quedado habilitada una vía alternativa para que vehículos todoterreno lleguen a este núcleo de población.

Visita de Sánchez a Grazalema

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este viernes por la mañana a Andalucía para visitar las zonas afectadas por el temporal, según indican desde Moncloa.

Reconocerá en helicóptero las zonas más afectadas por la borrasca 'Leonardo' en la provincia de Cádiz --la más afectada--, y a continuación se desplazará al puesto de mando avanzado situado en la localidad de San Roque. Desde allí realizará una declaración ante los medios de comunicación a las 12,00 horas desde el ayuntamiento del municipio.