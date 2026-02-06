En Directo
En directo | Segundo día de la borrasca Leonardo en Extremadura: reabre el puente de la Autonomía en Badajoz y se mantienen los desalojos de casas aisladas de Gévora
El puente tuvo que cerrarse anoche debido a las subida que ayer por la tarde experimentó el caudal del Guadiana
En la mañana de este viernes continúan cerradas una veintena de carreteras
Extremadura vive una segunda jornada soportando los efectos de la borrasca Leonardo, que ha obligado a activar la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX) y la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.
Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.
Intervenciones del Sepei en la provincia de Cáceres
Los parques de bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres realizaron el pasado jueves un total de 40 intervenciones en unos 13 municipios de la provincia, por avisos provocados por el temporal Leonardo y la acumulación de lluvias en las últimas semanas.
Las intervenciones se llevaron a cabo en las localidades de Cáceres, Sierra de Fuentes, Malpartida de Plasencia, Plasencia, Coria, Torrejoncillo, Moraleja, Navalmoral de la Mata, Talayuela, Jaraíz de la Vera, Trujillo, Deleitosa y Valencia de Alcántara.
La mayor parte de las actuaciones estuvieron relacionadas con desprendimientos de chapas, tejas, fachadas, canalones y otros elementos constructivos, así como con caídas de árboles y ramas que generaban riesgo para personas y bienes, especialmente en las localidades de Cáceres, Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata, según informa la diputación cacereña.
También se atendieron inundaciones puntuales, desalojos preventivos y la retirada de obstáculos en la vía pública. Asimismo, se realizaron rescates de animales, destacando una intervención en el término municipal de Torrejoncillo, donde varios caballos quedaron atrapados en un islote tras la crecida del caudal.
Durante la jornada se llevaron a cabo actuaciones de prevención y evaluación, como reuniones de coordinación en la localidad de Moraleja. Algunos avisos quedaron registrados como partes sin intervención, tras comprobarse que no era necesaria la actuación operativa.
Se mantienen los desalojos en Gévora
Reabre el acceso a Gévora por la carretera de Cáceres, según ha confirmado esta mañana Ignacio Gragera, el alcalde de Badajoz. La bajada de nivel del Río Gévora ya permite el acceso a la pedanía y a la EX209.
A pesar de ello, confirma que se mantienen los desalojos en casas aisladas, ya que "en esa zona la situación sigue siendo difícil".
Javier Cintas
La crecida del Guadiana inunda la isla de Merida
Sandra Pérez Sánchez
Circulación con precaución
No están cortadas, pero la Guardia Civil recomienda circular con precaución por las siguientes vías:
- BA098 (La Morera –Santa Marta): Del pk 3 al 6, socavones y desprendimientos.
- EX112 (Zafra –Villanueva del Fresno): Del pk 0 a los 8 socavones.
- EX103 (Puebla de Alcocer a EX103 por Llerena): Desprendimiento de piedras en cuneta.
- EX200 (Llerena – L.P. Sevilla): Desprendimiento de piedras.
Sandra Pérez Sánchez
Carreteras cortadas
Hay veinte carreteras cortadas en la región con motivo del temporal, según la actualización de la Guardia Civil a las 06.00 horas.
Provincia de Badajoz
- N-430 (Badajoz a Granada): Corte en pk118, desvió en pk 113 cruce de la encomienda, itinerario alternativo por BA123/EX351/EX104/EX348/EX115/BA105, la circulación se reincorpora a la N430 en el pk 133,2 (Acedera).
- EX-363 (Talavera – La Albuera): Corte desde el pk 1,1 al 8,6., de Talavera la Real a pk 17,4 de la BA022 (cruce de Alvarado).
- BA-074 (Granja de Torrehermosa a L.P. Córdoba): Corte desde el pk 0 al 3, de Granja de Torrehermosa al límite de provincia con Córdoba (Aldea de Cuenca).
- BA-022 (Badajoz –Villalba de los Barros): Corte desde el pk 40,600 al 50,300, del cruce de la BA127 a Villalba de los Barros.
- BA-142 (Valdetorres a Yelbes y EX105): Corte en pk 7,2 Baden de Yelbes a Valdetorres.
- BA-162 (Zurbarán – Valdivia): Corte desde la N430 a la localidad de Zurbarán.
- CHG, badén de Torremayor hacia A-5.
- CHG, badén de Aljucén, de EX214 a localidad de Aljucén.
- CHG, badén de Talavera la Real.
- Calzada Romana entre La Garrovilla y Torremayor.
- Camino acceso a Gargáligas y Los Guadalperales desde N430.
- Carretera de Entrerrios cortada a la altura del Baden que une las localidades de Entrerrios y Valdivia.
Provincia de Cáceres
- CC-146 (EX-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor); afección kms. 3.400 al 3.900, anegamiento vía por lluvia intensa. Nivel Negro.
- CC-437 (EX-118 a Pico Villuercas), afección kms. 0 al 10,800. Nivel negro de circulación por nieve en calzada. Señalizado.
- CC-224 De Hervás (EX-205) a N-110 (a Cabezuela del Valle) (ctra. del puerto de Honduras) afección kms. 0 al 31,300. Nivel negro de circulación por nieve en calzada. Señalizado.
- CC-242 (De Piornal (CC-233/CC-241) a Garganta la Olla (CC-243)), Motivo nevadas queda cortada al tráfico. Nivel negro.
- A-5 (Madrid a límite con Portugal), socavón con corte de carril izquierdo entre los km 244 y 244,800 sentido Badajoz.
- A-5, pk:240, dirección Madrid, socavón en carril derecho. Corte de carril derecho señalizado. Y carril derecho del pk 282 al 275 sentido Madrid.
- CC-234, Ctra de Valdastillas, cortada por inundación de la calzada.
- EX 117 km 34,500 sentido Piedras Albas caída talud carril derecho. Se activa Mantenimiento.
Ascensión Martínez Romasanta
Reabre el puente de la Autonomía
El puente de la Autonomía en Badajoz se reabre al tráfico. Así lo acaba de confirmar el ayuntamiento, tras casi ocho horas cortado debido a las subida que ayer por la tarde experimentó el caudal del Guadiana a su paso por Badajoz y que cubrió los ojos del puente. Ha permanecido toda la noche cortado a la circulación.
Urgente: cortado el Puente de la Autonomía de Badajoz
El nivel del caudal del Guadiana a su paso por la ciudad de Badajoz ha obligado a cerrar el Puente de la Autonomía, uno de los cinco que salvan el río en la capital. La última hora la ha dado el 112 minutos antes de las 23.00 horas.
Ascensión Martínez Romasanta
Estabilizada la situación en Gévora, pero el Guadiana sigue en aumento y obliga a desalojos en Badajoz
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha informado de que la situación en la pedanía de Gévora se encuentra estabilizada y que la carretera N-523 permanece abierta al tráfico. Asimismo, ha señalado que se mantiene la normalidad en los arroyos Calamón, Dehesilla y Rivillas, aunque ha pedido “cuidado en todo caso”.
Gragera ha advertido de que el caudal del río Guadiana seguirá aumentando en las próximas horas. Los ojos del puente de la Autonomía se encuentran prácticamente cerrados y ha sido necesario desalojar varias viviendas próximas a la depuradora como medida preventiva. Además, el Ayuntamiento ha decretado el cierre del colegio de Balboa debido a la crecida del arroyo de Limonetes.
EP
Felipe VI y Pedro Sánchez trasladan su solidaridad a los extremeños en una conversación telefónica con María Guardiola
Su Majestad el Rey Felipe VI ha trasladado su solidaridad hacia los vecinos de las poblaciones afectadas por el temporal en Extremadura en una conversación telefónica con la presidenta de la comunidad autónoma, María Guardiola.
La dirigente extremeña ha dado cuenta del diálogo mantenido con el monarca a través de una publicación en la red social X, recogida por Europa Press, en la que señala Felipe VI "sigue con mucha atención la evolución de las borrascas en Extremadura y otras regiones".
"Agradezco a Su Majestad el respaldo institucional y la solidaridad expresada hacia los vecinos y las poblaciones extremeñas afectadas", añade la presidenta extremeña.
Asimismo, Guardiola ha publicado imágenes de su participación este jueves, 5 de febrero, en la reunión de esta mañana del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), así como de su visita a la localidad de Jerez de los Caballeros, donde ha visitado a las familias desalojadas de las pedanías de La Bazana y Valuengo ante el riesgo de desbordamiento de la presa del mismo nombre.
Guardiola ha mostrado su agradecimiento por la "cooperación y ejemplaridad" de los vecinos, que ha extendido al alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, a las delegadas de las pedanías y a todos los efectivos que están trabajando en la coordinación de esta emergencia.
También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contactado con Guardiola, para interesarse por las incidencias que están dejando las sucesivas borrascas en la comunidad autónoma.
"Lo primero es asegurar la protección de las personas y gestionar la emergencia con previsión", remarca la presidenta extremeña.
A su vez, en otra publicación, Pedro Sánchez ha señalado que sigue "con preocupación" la situación en las zonas afectadas por la borrasca Leonardo y traslada toda su solidaridad hacia las personas que han tenido que ser desalojadas de sus hogares.
Asimismo, agradece la labor de todos los servicios de emergencias desplegados y pide a los ciudadanos que sigan con "máxima precaución" todas sus indicaciones.
Laura Alcázar
Estas son las vías que permanecen cortadas en Extremadura
El fuerte temporal que afecta a Extremadura mantiene nueve vías cortadas o con incidencias de gravedad, principalmente en la provincia de Cáceres, según la información facilitada por la Guardia Civil y el 112 Extremadura. Las autoridades piden extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas.
Las carreteras más perjudicadas presentan nivel negro de circulación, con cortes totales por inundaciones, nieve en calzada o daños estructurales como socavones y desprendimientos.
Entre las vías cortadas destaca la CC-146, entre la EX-117 y el límite con Portugal por Zarza la Mayor, donde el anegamiento de la calzada por lluvias intensas afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 3,4 y 3,9.
Nieve en el Pico Villuercas
También permanece en nivel negro por nieve la CC-437, desde la EX-118 hasta Pico Villuercas, con afección entre los kilómetros 0 y 10,8, así como la CC-224, carretera del puerto de Honduras, que conecta Hervás con la N-110 hacia Cabezuela del Valle, cortada en todo su trazado hasta el kilómetro 31,3.
La nieve ha obligado igualmente al cierre de la CC-242, entre Piornal y Garganta la Olla, mientras que la CC-234, carretera de Valdastillas, permanece cortada por inundación de la calzada.
Cuartos del Baño
En el término municipal de Cáceres continúa cortado el acceso a la urbanización Cuartos de Baño, mientras que en la A-5 se registran varios daños: un socavón con corte del carril izquierdo entre los kilómetros 244 y 244,8 en sentido Badajoz; otro en el kilómetro 240 sentido Madrid, con cierre del carril derecho; y restricciones adicionales en el carril derecho entre los kilómetros 275 y 282, también en dirección Madrid.
Por último, en la EX-117, a la altura del kilómetro 34,5 en sentido Piedras Albas, se ha producido la caída de un talud que afecta al carril derecho, con los servicios de mantenimiento ya activados.
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
- Málaga ya tiene agua para tres años con 445 hectómetros embalsados
- La FIFA resuelve la venta de En-Nesyri y el Málaga CF prepara la caja
- Las mejores pizzas de España se hacen en Málaga: los dos locales que aspiran al 'trono' mundial de la comida italiana
- Los vecinos de Pedregalejo piden al Ayuntamiento que permute el antiguo Bobby Logan y no lo derribe
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas