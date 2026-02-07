El Guadiloba de Cáceres continúa desembalsando y mantiene en alerta a los hortelanos: "Estamos con el alma en un puño"

El embalse del Guadiloba, que abastece a Cáceres y su entorno, se encuentra este sábado en nivel de aviso amarillo tras registrar un volumen de 15,7 hectómetros cúbicos, de los 20 que constituyen su capacidad total. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha indicado que este nivel advierte de un escenario hidrológico que "puede derivar en una situación potencialmente peligrosa con riesgo para todas las actividades humanas dentro del cauce y las márgenes".

Según los datos facilitados, el Guadiloba ha seguido evacuando agua de forma continuada y, entre las 11.00 horas del viernes y las 11.00 horas del sábado, ha desembalsado 1,25 hectómetros cúbicos. El caudal de salida alcanzó su máximo durante la jornada del viernes, con valores cercanos a 40 metros cúbicos por segundo, mientras que este sábado se ha moderado hasta los 30.

El presidente de la Comunidad de Regantes La Concordia de la Ribera del Marco de Cáceres, Antonio Leal, ha subrayado que la acumulación de lluvias ha sido muy significativa en los últimos días. "Con la que está cayendo, tenemos agua hasta en las pestañas".

Preocupación en el campo

Leal ha explicado que, por el momento, los daños en las huertas no han sido excesivamente graves, en parte por el seguimiento constante por parte del alcalde Rafa Mateos, que "se está preocupando continuamente por cómo evoluciona la situación", ha indicado.

El presidente de los regantes ha recordado que el momento de mayor tensión se vivió durante la noche del miércoles, en la que fue necesario abrir las tres compuertas del embalse. "Estuvimos con el alma en el puño, y aunque el agua alcanzó la altura de las casas, por suerte no llegó a entrar", ha señalado.

A pesar de la relativa estabilidad actual, Leal ha reconocido la preocupación existente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. "Estamos rezando porque no llueva mucho más. Mientras no nos haga daños en las viviendas y tengamos a los animales a recaudo, aguantaremos el tirón como se pueda", ha concluido.

Noticias relacionadas

Vigilancia del cauce

El aviso amarillo decretado por la Confederación Hidrográfica del Tajo se ha referido al volumen de agua que ha salido por la presa y a su posible impacto en el cauce aguas abajo, especialmente en zonas agrícolas y márgenes del río. Desde el organismo de cuenca se ha insistido en la necesidad de extremar la precaución y evitar actividades en las proximidades del cauce mientras se mantenga esta situación.