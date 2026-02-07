Moreno lamenta pérdidas millonarias por el temporal en Andalucía en otra jornada crítica: "No bajemos la guardia"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece este sábado desde Córdoba para valorar los efectos de la borrasca Marta en Andalucía. Andalucía supera los 11.000 desalojados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. De ese total, alrededor de 8.000 vecinos pertenecen a municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil. Desde el Puesto de Mando Avanzado de Córdoba, se sigue la crecida del Guadalquivir. "Todos los operativos están trabajando y en alerta", comunicó el presidente andaluz, que pide "cautela" y "no bajar la guardia".

La “situación es límite”, admitió Moreno, que la calificó de “compleja, singular y difícil” y estas circunstancias se alargarán hasta el próximo martes. Se elevan a casi 10.000 las incidencias gestionadas desde el pasado 27 de enero y el plan de emergencias se mantendrá en nivel 2 afectando a toda Andalucía. “La borrasca Marta ya está entrando y el lunes se espera otro frente, otro río atmosférico que al parecer, según Aemet, es menos intenso de lo vivido hasta ahora”, apuntó el presidente, que admitió que cualquier lluvia pone a la comunidad “en una situación de aprieto”. Se pide mucha prudencia y que los desalojados no intenten volver a sus casas.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha explicado que el caudal del río Guadalquivir está bajando de ayer a hoy. “Esa bajada, no obstante, desgraciadamente lo que nos transmite la Cuenca Hidrográfica es que la borrasca Marta afecta a toda la cuenca del Guadalquivir y es un día de subida de nuevo de caudal y nivel de agua. Toca extremar la vigilancia y ver hasta qué punto llega”, señaló el alcalde. Se hará un seguimiento y vigilancia reforzada para evaluar la situación. Aprovechando la bajada del río se ha permitido que los vecinos que tengas necesidades excepcionales puedan volver a sus casas a recoger medicinas o documentación, siempre acompañados. En estos momentos en Córdoba hay unas 700 viviendas desalojadas, más de mil personas.

Drama en muchas cosechas

El impacto económico de este tren de borrascas "va a ser millonario" en Andalucía a la espera de que todo pase y se pueda hacer cuantificación de daños. El temporal ha golpeado muy duramente a agricultura, ganadería y pesca, amarrada desde diciembre. Solo en carreteras autonómicas el impacto es de 500 millones de euros. Moreno reclamó al Estado que se movilice ya para poner en marcha el Fondo de Contingencia, con 3.964 millones de euros, reclamándole a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que active ya estos recursos. Además el Gobierno debe movilizarse para reclamar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. El desastre va a ser total para muchas cosechas. Desde el Gobierno andaluz se reprogramará el Presupuesto para destinar dinero de otras partidas a esta emergencia. "De manera inmediata hay que buscar los recursos económicos", reclamó el presidente andaluz.

Moreno reclamó "la máxima prudencia a todos y cada uno de los ciudadanos de Andalucía". "No podemos confiarnos nunca", advirtió, "el agua puede ser traicionera e imprevisible y quedan fenómeno de lluvias importantes desde hoy hasta el martes, cuatro días". Todo el dispositivo de emergencia sigue en marcha hasta el último minuto.

Zonas más castigadas

La comunidad andaluza ha registrado más de 5.300 incidencias (5.310) como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo, mientras que el acumulado desde el pasado 27 de enero asciende a un total de 9.509 incidencias. Además, las provincias de Málaga, Granada y Cádiz presentan problemas en la red de abastecimiento de agua potable, y el número de carreteras cortadas en la comunidad se sitúa en 85.

No hay tregua. La tierra ya no es capaz de absorber más agua en Andalucía tras un mes de enero y parte de febrero encadenando borrascas. En muchos puntos de Andalucía embalses ríos y arroyos están al máximo. El balance hasta el momento es desolador: una mujer ha perdido la vida en Málaga y los geológos del CSIC estudian la Sierra de Grazalema para saber por qué cruje la tierra y si hay peligro de derrumbes de viviendas y deslizamientos de tierra, tras detectarse pequeños hidroseismos. A algunos vecinos ya se les ha comunicado que pasará al menos una semana hasta que puedan volver a sus casas. La situación es especialmente preocupante en Grazalema, Córdoba, Jaén, Jerez o el Campo de Gibraltar que se agravará si hay precipitaciones intensas.El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya ha dejado claro que la ciudad entra desde este sábado "en zona de riesgo".

En Sevilla, la provincia también está en vilo. Hasta nueve municipios vigilan de cerca por el peligro inminente de inundaciones de sus núcleos urbanos. Están en rojo los ríos Genil, Corbones, Guadaíra, Genil y Gualdalquivir, así como la Rivera del Huesna. Una situación que amenaza a los municipios de Écija, Carmona, Alcalá de Guadaíra , La Puebla de Cazalla, Guillena, Villanueva del Río y Minas, Cantillana , Arahal y Lora del Río.