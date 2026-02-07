Preocupación en la Serranía ante la amenaza de desbordamiento de la presa de Montejaque

Los pueblos malagueños de la Serranía de Ronda como Montejaque, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar o Benaoján han mostrado su preocupación ante la situación de la presa de Montejaque, y en algún caso además por movimientos y "zumbidos", ante lo que las autoridades han pedido tranquilidad.

Se trata de una franja de la provincia situada en la parte occidental de la provincia malagueña, limítrofe con la de Cádiz y próxima a esta antigua presa, que fue abandonada por filtraciones, data de 1924 y es una presa bóveda sobre el río Gaduares de 74 metros de altura con capacidad de 36 hectómetros cúbicos.

La presa de Montejaque / Francisco J. Olmo (Europa Press)

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha viajado a Montejaque para hablar con sus vecinos y "trasladarles toda la tranquilidad frente al estado de la presa, que está bajo vigilancia 24 horas", y sobre la que ha expresado que "la confianza en los equipos de emergencias y los equipos técnicos es fundamental".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, ha informado de que la presa está sometida a "vigilancia extrema", ya que su crecimiento "pone en peligro el sistema de cuevas del Hundidero y del Gato", porque, "si se desbordara, el agua podría afectar a la zona y a los ríos".

Presa de Montejaque / Francisco J. Olmo (EP)

Vieja presa abandonada con mucha agua

"Es muy vieja, está abandonada y la cantidad de agua que tiene ahora no la ha tenido antes", ha añadido, además de precisar que cuando los técnicos terminen de elaborar su informe, será enviado a la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Montejaque ha pedido tranquilidad a los vecinos, ha considerado "fundamental mantener la calma y evitar la difusión de rumores o información no contrastada que pueda generar alarma social innecesaria".

En Cortes de la Frontera, ante los movimientos y "zumbidos" constates que sienten sus vecinos, el consistorio ha informado de que este pueblo: (el pueblo) "No está en peligro. Es normal que sintáis todos esos sonidos y movimientos porque está ocurriendo en todas partes y en zonas muy cercanas a vosotros".

La Opinión

"Si notáis algún nuevo desprendimiento dentro del municipio, grietas u otra cosa que debamos saber, llamadnos y en menos de una hora estamos ahí", ha indicado el ayuntamiento tras mantener contactos con científicos del CSIC sobre esos episodios de movimientos.

UME

Medidas preventivas

En relación con la presa, este Ayuntamiento ha señalado que desaguaba de manera controlada y mantiene las medidas preventivas en la Estación de Cortes, próxima al río Guadiaro, después de que este viernes pidiera a los residentes de viviendas cercanas que permanezcan atentos a la evolución de las fuertes lluvias y sigan indicaciones de las autoridades.