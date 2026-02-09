Rescatada una conductora atrapada en un coche al cruzar el río Guadalmansa en Estepona

Una mujer que viajaba sola en su coche ha sido rescatada tras quedar atrapada con el agua a la altura de las ruedas del vehículo cuando intenta cruzar el río Guadalmansa a su paso por la ciudad malagueña de Estepona, en la Costa del Sol Occidental.

Así lo ha informado la Diputación de Málaga, cuyos efectivos de la dotación del Consorcio de Bomberos (CPB) en ese municipio, que también ha sufrido las consecuencias de la borrasca Leonardo, han sido los encargados de realizar el rescate.

Rescate

El CPB ha detallado que para el rescate ha sido necesaria la intervención del vehículo auto escala. Así, en la maniobra conjunta se realiza un sistema de anclaje a modo de cabecera de rescate en los anclajes de "servicio grúa ligera" bajo la cesta.

Una vez realizado el anclaje, la mujer ha sido elevada mediante dos líneas independientes: una de progresión y otra de seguridad. El operador de la autoescala ha procedido a barjar al máximo el tramo de la escalera para acercarlo a la barandilla del puente y ganar espacio de trabajo en vertical. A continuación, el rescatador ha debido completar el acceso hasta la víctima con un corto rápel.

Noticias relacionadas

Cuando ha llegado hasta la mujer y ha sido situada en una zona segura, se ha colocó un triángulo de evacuación y fue asegurada al sistema. Posteriormente, tanto el rescatador como la rescatada han sido izados y evacuados sin mayores consecuencias.