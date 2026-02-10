Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTES

Suspensión del servicio de cercanías en Madrid entre Nuevos Ministerios y Atocha por un incendio

El corte del servicio se produjo alrededor de las 22:15 horas y afectó a las líneas C-3 (Aranjuez-Chamartín) y C-4 (Parla-Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo)

Trenes en los andenes durante la huelga ferroviaria en la estación de Atocha.

Paula Correa

La circulación de trenes de cercanías en Madrid ha quedado interrumpida entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Atocha debido a un incendio que se ha producido en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria, según ha informado InfoAdif a través de su cuenta oficial.

El corte del servicio se produjo alrededor de las 22:15 horas y afectó a las líneas C-3 (Aranjuez-Chamartín) y C-4 (Parla-Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo).Los trenes de la línea C-3 rotan en Atocha, mientras que los de la C-4 están siendo desviados por el túnel de Recoletos.

Bomberos del Ayuntamiento de la capital se han desplazado hasta el lugar para tratar de apagar el incendio, que ha provocado humo en el interior del túnel, han apuntado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte mientras se restablece el servicio.

