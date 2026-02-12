Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante

Más propietarios del polémico residencial Les Naus, la primera promoción de vivienda protegida que se construye en Alicante en 20 años, guardan relación con el Ayuntamiento de Alicante. Al menos 13 de los 140 inmuebles que componen el residencial construido sobre suelo público, casi el 10 % del total, pertenecen a personas vinculadas con el Consistorio.

En concreto, dos de estos propietarios mantienen conexión con la Concejalía de Hacienda y con su responsable política, la edil Nayma Beldjilali. Se trata, por un lado, de la hermana de su secretaria, quien reside en una segunda planta del residencial junto con su marido, quien, a preguntas de INFORMACIÓN, ha asegurado que se apuntaron en un primer momento tras la renuncia de otro candidato y que, después de que hace unos días la Conselleria de Vivienda les haya requerido documentación acreditativa de su situación económica, ya la han remitido.

Por otro, también se encuentra en el listado de propietarios una funcionaria interina, administrativa de Intervención, que mantuvo relación personal con la concejala popular en el marco del mundo de las Hogueras. Ambas fueron candidatas a Bellea del Foc en el año 2017, cuando Beldjilali terminó formando parte de la corte de Sofía Escoda Navarro. En aquel momento, la edil popular compartía en sus redes sociales su cariño por la beneficiaria de la vivienda protegida: "No hay penas que valgan, todo son alegrías por haberlo vivido. Te quiero, mi ganadora".

El mensaje que la concejala de Hacienda publicó en las redes sociales de una beneficiaria de la polémica promoción de Les Naus, ahora trabajadora de la concejalía. / INFORMACIÓN

Esta interina, dueña de una primera planta en Les Naus junto con su actual pareja es hija de dos funcionarios del Ayuntamiento, ya jubilados. Además, después de que este diario destapara el escándalo de las viviendas protegidas, eliminó su perfil público de Facebook (y con él, todas las interacciones compartidas con Beldjilali) y modificó su nombre de usuario y publicaciones de instagram, suprimiendo cualquier alusión a su nombre.

Nayma Beldjilali no solo es responsable de Hacienda, sino también de Patrimonio, precisamente el área municipal que alertó del escándalo a nivel interno. Después de que la jefa de Servicio apreciara posibles "conflictos de intereses" entre empleados públicos, lo que puso en conocimiento de la popular, terminó elaborando un informe que hizo llegar de forma directa al vicesecretario general municipal, con el objetivo de que este se lo entregase al alcalde, sin pasar en esta ocasión por el filtro de su concejala. Este diario ha tratado en varias ocasiones de ponerse en contacto con Beldjilali, sin que la edil del PP haya atendido las solicitudes.

Más vínculos

Al margen del personal de Hacienda, al menos otras once viviendas guardan algún tipo de conexión con el Ayuntamiento de Alicante. Es el caso de un policía local inmerso en un proceso de ascenso para pasar de agente a oficial, propietario de un octavo; y de la hermana de una funcionaria del Gabinete de Prensa e Imagen del Consistorio, quien es además la secretaria de la cooperativa responsable de la promoción y dueña de uno de los áticos, en la novena planta.

Una serie de inmuebles que se suman a los de los primeros propietarios publicados por INFORMACIÓN, algunos de los cuales ya han dimitido. La exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, no solo dispone de uno de los pisos protegidos con su marido, sino que también resultaron agraciados de la promoción su excuñada (que reside actualmente allí con el sobrino de la ya exedil del PP) y su suegro, también vecino de Les Naus.

Por su parte, los Pérez-Hickman (dos hijos y un sobrino de la ex directora general y todavía jefa de Contratación del Ayuntamiento) acumulan tres viviendas en la polémica promoción. Otras dos están en manos del arquitecto municipal de Urbanismo Francisco Nieto y de una técnico, casada con el funcionario suspendido por la Generalitat por validar la documentación presentada por su mujer, en la que se sospecha que existen datos falseados.

La última de las al menos trece viviendas detectadas hasta la fecha que pertenecen a personas vinculadas con el Consistorio se cobró la dimisión de Miguel Ángel Sánchez, hasta ahora jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo y que, durante el pasado mandato, ocupó el mismo cargo junto a la vicealcaldesa de Alicante, cuando Ciudadanos gobernaba de la mano del PP y ostentaba las competencias de Urbanismo. En el inmueble reside, junto a sus dos hijas, la madre de las menores, a la que el exasesor aseguró "no conocer".