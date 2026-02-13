Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Barcelona

Detectan los dos primeros casos de jabalíes con peste porcina fuera de la 'zona cero'

EFE

Barcelona

El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha informado de la detección de 13 nuevos casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona, dos de ellos fuera de la 'zona cero', el radio de 6 kilómetros desde el primer jabalí infectado.

En concreto, estos dos jabalíes que han dado positivo fueron localizados en una urbanización de Molins de Rei (Barcelona), por lo que se amplía el área a los municipios de la zona del alto riesgo: ya son 14 localidades.

Noticias relacionadas

Con los nuevos 13 casos, ya son 155 los jabalíes infectados localizados en Cataluña desde la aparición de la enfermedad en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) a finales del pasado noviembre.

TEMAS

