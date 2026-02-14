El Cuponazo de la ONCE 'reparte' en dos pueblos de Málaga

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este pasado viernes ha volcado su fortuna en Andalucía con más de ocho millones de euros repartidos entre siete provincias de esta comunidad.

Tras esa cantidad, este sorteo de la ONCE ha repartido otros 400.000 euros en Sevilla, 280.000 euros en Cártama (Málaga), 240.000 euros en Granada y Andújar (Jaén) respectivamente, 80.000 euros en Huelva y 40.000 euros respectivamente en Puerto Real (Cádiz) y Villanueva del Trabuco (Málaga).

Premios en Málaga

Las localidades malagueña de Cártama y Villanueva del Trabuco se han llevado un 'pellizco' con 280.000 y 40.000 euros, respectivamente en premios. Jesús Rochel, vendedor de la ONCE desde hace dos años y medio, vendió siete cupones premiados con 40.000 euros cada uno en la estación de Cártama. El año pasado dio otros 70.000 euros en otro premio mayor.

"Estoy muy contento y satisfecho, me alegro por el que le haya tocado, tiene que ser una alegría que no veas y ver esas caras", ha afirmado. Asimismo, Jordi Vegas vendió otro cupón premiado con otros 40.000 euros en el municipio de Villanueva del Trabuco, también en la provincia malagueña.

Resto de Andalucía

En Almería, los millones se han repartido entre las localidades de Gérgal y Vera. Antonio Álamo, vendedor de la ONCE desde 2023, vendió la serie agraciada con seis millones de euros, el mayor premio que ofrece el Cuponazo, y nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno, que suman 6.360.000 euros en la plaza de Gérgal, en Plaza Nueva, epicentro de la vida de una localidad de poco más de mil habitantes.

"Estoy emocionado vivo, no me lo creo todavía, es increíble", dice al borde de contener las lágrimas. Después de toda una vida laboral en la hostelería, como camarero y cocinero, desde los 18 años, una enfermedad y un oído sordo cambiaron el rumbo de su trayectoria gracias a la ONCE.

Según reconoce orgulloso, "me cambió la vida en todo la verdad, me dio una oportunidad con mi discapacidad". "Es una empresa muy grande y un servicio social que hace que es maravilloso", comenta entre el barullo de felicitaciones que empieza a cambiar la rutina de este sábado en la pequeña localidad de la comarca de Los Filabres-Tabernas.

Su padre, no recuerda en qué año exactamente, también dio otro Cuponazo en su pueblo, y su abuelo era ciego. Anoche, el primer pensamiento tras saber que había dado este premio fue para su padre. "La verdad es que siempre tenía en mente dar un premio, soñando con decir 'lluvia de millones en Gérgal' y en la primera persona que me acordé fue mi padre, que en paz descanse", ha dicho.

"Es algo increíble, tengo la sensación de que me ha tocado a mí, es tremendo, y me alegro porque son gente de campo y se lo merecen, que lo están pasando muy mal ahora y más por el temporal, son gente de cosecha y es impresionante que les haya tocado", ha afirmado el vendedor.

A poco más de 80 kilómetros, Bartolomé Caparrós, vendedor desde 2018, vendió otros diez cupones premiados también con 40.000 euros, que suman otros 400.000 euros, en calle del Mar, en el centro del municipio almeriense de Vera.

"No he dormido en toda la noche --reconoce encantado--. Me había aproximado varias veces, y es una alegría inmensa. Me alegro mucho por la gente, con la que está cayendo con el viento, la lluvia y el principio del año. Se alegra mucho uno. Es una gran satisfacción". Estoy bastante happy", concluye entre las felicitaciones de sus clientes.