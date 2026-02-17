La elección de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública se retrasa: habrá que esperar a agosto para saber qué ciudad acoge el organismo

La elección de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), que depende del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se retrasa hasta el 18 de agosto debido al número de candidaturas presentadas, un total de ocho, ya que "es necesaria una valoración más detallada". Mientras se determina la sede definitiva, la AESAP podrá operar desde la sede del Ministerio de Sanidad, informan desde este departamento.

Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo son las ocho ciudades que aspiran a acoger la sede de este organismo. El plazo de presentación de candidaturas finalizó el pasado 20 de enero. Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a las candidaturas, el motivo principal es que las ocho presentadas "requieren de obras de calado o adecuaciones técnicas" que deben ser valoradas. La sede se debía haber dado a conocer este martes, 17 de febrero, en el Consejo de Ministros.

Sede provisional

Desde el Ministerio de Sanidad confirman que, "hasta que finalice el proceso de elección de la sede", la AESAP puede operar desde este departamento que, por otro lado, se va a ocupar "de los estatutos para su aprobación". "Una vez aprobados los estatutos se puede seguir trabajando en los primeros pasos de arrancar la sede, como la elección del consejo rector y los órganos de gobierno", señalan.

El plazo máximo establecido por el Gobierno, para elevar la propuesta al Consejo de Ministros, era inicialmente este martes, el objetivo era que la decisión saliera publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día siguiente, según informó en su momento el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El proceso, que se enmarca dentro de la política de descentralización de sedes iniciada por el Gobierno, continúa ahora con la realización de un informe por parte del Ministerio de Sanidad, para lo que tiene un plazo de diez días. Tras ello, la Comisión Consultiva constituida para la designación de la sede elaborará y emitirá un dictamen.

Una vieja reclamación

En paralelo al proceso de elección de la sede, Sanidad está elaborando el Estatuto de la AESAP, que también será elevado al Consejo de Ministros. A continuación, habrá tres meses para constituir el Consejo Rector, encargado de elegir al director del organismo.

La creación de la Agencia fue aprobada el pasado julio por el Congreso de los Diputados. Es una demanda que se remonta a la Ley de Salud Pública del año 2011. El punto de inflexión fue una pandemia que puso sobre la mesa la necesidad, acuciante, de contar con un organismo entre cuyas principales funciones estarán la coordinación de la vigilancia en salud pública, la evaluación de los riesgos en salud, la preparación y alerta en crisis sanitarias o el asesoramiento y soporte a cualquier institución pública o comunidad autónoma que lo necesite.