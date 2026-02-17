Transporte ferroviario
"Es un poco triste pasar por esa zona, pero la vida continúa": hablan los primeros pasajeros de la alta velocidad tras el accidente de Adamuz
Testimonios de los viajeros tras restablecerse el servicio entre Madrid y Valencia
Fabiola Mouzo
Este martes ha quedado restablecido el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y han salido los primeros trenes de la compañía Renfe tanto desde Atocha (en su mayoría en hora) como desde Sevilla, con retrasos desde primera hora. En la estación de Córdoba el ambiente era de incertidumbre, porque aunque los usuarios habían adquirido sus billetes, algunos habían llegado a la estación sin saber si sus trenes iban a salir con normalidad o si, por el contrario, se iba a seguir haciendo uso de los autobuses hasta la estación de Villanueva de Córdoba.
Lucía Contreras, residente en Sevilla y natural de Andújar, explica que utiliza habitualmente el AVE como medio de transporte. “Con las inundaciones también cortaron la Media Distancia y hemos tenido que buscar viajes compartidos y otras alternativas antes que el tren. Ahora hay retraso por problemas con la infraestructura, según nos han avisado, entonces a ver a qué hora podemos ir. Esperamos que no haya problema y podamos llegar a casa”, afirma.
Por su parte, Teresa García Cuevas, que viaja de Córdoba a Madrid, reconoce que afronta el trayecto con inquietud. “Estoy nerviosa. Lo veo todo bastante nervioso y voy con un poquito de miedo. La vuelta la hice en autobús y hubiera preferido irme otra vez en autobús. Me dijeron que iba a tener suerte y que iba estupendamente, pero aun así estoy intranquila”, asegura y explica que la última vez que usó el tren fue en diciembre.
También con destino Madrid, Mar Gutiérrez, de Burgos, y Jesús Pérez, de Bilbao, señalan que todavía no conocían la puerta de embarque y dudaban de que el tren saliera en hora. “Teníamos programado el trayecto Madrid–Córdoba, pero nos lo habían cancelado y ha sido bastante complicado contactar con Renfe, cambiar el billete y que nos lo modificaran. Lo del autobús estaba bien organizado, aunque supone una hora más de viaje. Estamos encantados de poder viajar así porque se acorta el tiempo respecto a las últimas semanas. Es un poco triste pasar por esa zona, pero la vida continúa y tenemos que seguir usando el servicio”, expresan.
