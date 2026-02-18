Adamuz se convierte en la sede del Gobierno andaluz por un día: "Es una muestra más de apoyo a nuestro pueblo"

La Junta de Andalucía ha trasladado este miércoles su Consejo de Gobierno a Adamuz, convirtiendo al municipio en sede del Ejecutivo andaluz por un día, en una muestra de reconocimiento y cercanía con sus vecinos, que lo consideran "una muestra más de apoyo a nuestro pueblo" a un mes de la tragedia ferroviaria que apagó la vida de 46 personas y cambió la historia de este municipio cordobés para siempre.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside la reunión junto a sus consejeros que se celebra en el Centro del Olivar de Sierra, en el polígono industrial Caminos de las Huertas del municipio, muy cerca de la caseta municipal, corazón de la atención a las víctimas y sus familiares y que se convertirá en epicentro de la atención a los medios de comunicación tras finalizar la reunión. Se espera que se alargue por lo menos hasta las 12.30 horas.

Una jornada de fuerte carga institucional y simbólica

Está siendo una jornada de fuerte carga institucional y simbólica en el pueblo, aunque sus vecinos intentan recuperar la normalidad y sus actividades habituales alejados de lo que ocurre a nivel institucional. No es primera vez que el Gobierno andaluz sale de Sevilla para celebrar sus reuniones ordinarias, pero la elección de Adamuz supone un gesto explícito de reconocimiento y cercanía a un mes del accidente.

El pueblo se encuentra en proceso de recuperación tras el siniestro y las sucesivas borrascas, esperando que el clima permita finalizar la campaña agrícola. Entretanto, hoy vive una nueva jornada en el centro de la agenda mediática, aunque con menos intensidad que en los días posteriores al accidente. En el lugar hay desplegado un dispositivo de seguridad compuesto por la Guardia Civil y lay Policía Nacional, con drones, así como numerosos medios de comunicación.

El pueblo va recobrando su vida normal

El alcalde, Rafael Moreno, explica que los vecinos están recobrando su vida normal, aunque aún se sienten cansados por la situación: "Las efemérides siempre nos van a recordar el accidente", lamenta. La jornada de este miércoles es vista como "una muestra de apoyo más a nuestro pueblo" por parte de la Junta, según el alcalde.

Existe la expectativa de que el pueblo reciba la Medalla de Andalucía como reconocimiento por su solidaridad. Si se aprueba, el pueblo "lo tomaría con muchísimo orgullo", considerándolo "el mayor reconocimiento que podríamos recibir como andaluces", según el alcalde.

Alejados del centro mediático e institucional, en el resto del pueblo la vida se abre paso. Los bares, el cuponero, el centro de salud, las actividades municipales, grupos de mujeres mayores de paseo y de abuelos con sus nietos intentan recuperar el pulso habitual del municipio.