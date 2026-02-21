Vuelta al mundo
Una ola de 10 metros frena la expedición española Vuelta Vertical en plena ruta hacia la Antártida
El velero Copérnico (Alegría Marineros) ha tenido que refugiarse en Ciudad del Cabo tras perder comunicaciones y material de seguridad en los “50 aulladores”: 12 días incomunicados en el océano Austral
Fede Navarro
Partieron de Castellón el 15 de noviembre con una idea tan simple como salvaje: dar la vuelta al mundo “en vertical”, uniendo los polos por los meridianos, lejos de las rutas cómodas de los trópicos. Desde entonces, la expedición capitaneada por Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez ha avanzado hacia el Atlántico Sur hasta entrar en el tramo donde el mar deja de ser paisaje y se convierte en amenaza constante.
El océano Austral no concede margen
El 19 de enero, a las 22:00 UT, el océano decidió intervenir. Una ola solitaria de alrededor de 10 metros rompió por la popa del Copérnico en posición 52ºS – 14ºW, mientras navegaban entre icebergs y mar gruesa, con rachas de viento huracanado. El golpe barrió la cubierta y el agua llegó hasta el interior del barco. En segundos, la expedición pasó de la estrategia a la supervivencia.
“En la segunda sacudida, todo era blanco. Estábamos dentro del mar”, relató Paula. No hubo heridos, pero sí daños que cambian una travesía: se perdió la antena Starlink —clave para comunicarse y, sobre todo, para recibir meteorología—, la balsa salvavidas fue arrancada y tres placas solares quedaron inutilizadas. También se desgarró el bimini y parte del material acabó empapado, flotando en el salón.
Sin meteo, sin la balsa y sin una vía fiable de comunicación, continuar hacia la Antártida dejó de ser un reto y pasó a ser un riesgo injustificable. La tripulación tomó una decisión táctica: poner rumbo al nordeste y buscar puerto en Sudáfrica.
Lo que siguió fue casi tan duro como el golpe. Doce días y 1.900 millas hasta Ciudad del Cabo sin contacto exterior ni retransmisión, navegando “como antaño” en una de las zonas más complicadas del planeta, donde las borrascas se encadenan y el mar puede levantarse en horas. La expedición —que normalmente se muestra en directo 24/7— desapareció del mapa digital, reducida a lo esencial: aguantar, reparar lo reparable y llegar.
El 30 de enero, el velero llegó a Ciudad del Cabo
Ya en puerto, el equipo trabaja para reponer los elementos críticos y evaluar daños a fondo. El objetivo es recuperar seguridad, autonomía energética y capacidad de navegación oceánica antes de intentar de nuevo el asalto al Círculo Polar Antártico. En la Vuelta Vertical, la épica no está solo en avanzar: también en saber cuándo hay que parar para poder volver al mar.
Vuelta vertical | En cifras
Salida: 15 de noviembre desde PortCastelló (meridiano 0º).
- Ruta: 35.000 millas en 12 meses, del 0º al 180º, cruzando ambos polos y cinco océanos.
- Escalas: Solo cinco paradas técnicas previstas.
El barco:
- Velero de aluminio de 21 metros reforzado para hielo, con sistemas críticos duplicados.
La misión:
- Exploración extrema + investigación científica (ADN ambiental, microplásticos y datos oceánicos).
Capitanes:
- Paula Gonzalvo (65.000 millas) y Pedro Jiménez (200.000 millas).
