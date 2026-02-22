España sale a la calle para denunciar el olvido de Ucrania cuatro años después de la invasión rusa

Varias manifestaciones han recorrido este domingo diversas ciudades españolas para denunciar la situación de olvido de Ucrania cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa y alertar del riesgo de que si bien la guerra hoy es en territorio ucraniano, mañana puede ser en el resto de Europa.

Unas 1.500 personas han salido a la calle en Barcelona para pedir ayuda a Europa para acabar con la guerra en Ucrania en una manifestación convocada por la comunidad ucraniana en Cataluña.

La manifestación ha arrancado a las 17:00 horas desde el paseo de Gràcia y ha finalizado en la plaza de Catalunya, donde se ha leído un manifiesto y se ha oído el testimonio de veteranos de guerra ucranianos.

Manifestación en apoyo a Ucrania. / Marta Pérez / EFE

Durante la marcha, que ha transcurrido en un ambiente reivindicativo con la participación de gran número de refugiados de Ucrania con la bandera nacional, se han escuchado lemas como "Rusia atrás, Ucrania quiere paz" y "Hoy Ucrania, mañana Europa".

La portavoz de la comunidad ucraniana Karina Feka ha lamentado que, en el cuarto aniversario del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, ven que, "lamentablemente", el mundo se está olvidando de ellos.

"Vivimos un dolor constante. Este invierno está siendo uno de los más complicados de nuestra historia. Rusia está atacando nuestras infraestructuras energéticas dejando a la población civil sin calefacción, sin agua y sin luz", ha denunciado.

Marcha en Madrid

También en Madrid se han congregado alrededor de quinientas personas, según la Delegación del Gobierno, para pedir el final de la guerra bajo el lema "Salvemos futuras generaciones".

La marcha, que ha discurrido sin incidentes desde la Puerta del Sol hasta la Plaza de Cibeles, ha sido convocada por Stand with Ukraine, un movimiento global de solidaridad para apoyar al pueblo ucraniano.

Durante la manifestación, muchos de los participantes han portado banderas ucranianas para reclamar el fin de la guerra que ha dejado 10,2 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria en Ucrania, 3,7 millones de personas desplazadas internas, principalmente en las regiones de Dnipropetrovsk, Járkov y Kiev.

Cientos de personas participan en una manifestación en apoyo a Ucrania. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

El conflicto ha generado a su vez 5,9 millones de refugiados ucranianos, y más de 2,5 millones de viviendas dañadas o destruidas desde febrero de 2022 (el 13 % del total), según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En Logroño un centenar de personas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento, con representantes del Consistorio y del Gobierno regional, y han recorrido algunas calles del centro de la ciudad hasta depositar un ramo de flores con los colores de la bandera ucraniana en el monumento a las víctimas del terrorismo de la capital riojana.

En la marcha, los manifestantes han denunciado el olvido de la invasión de Ucrania, que ha quedado patente con la baja participación vista hoy en la protesta.

Hace cuatro años, cuando comenzó la invasión, eran centenares de personas las que acompañaban a los ucranianos que viven en Logroño desde hace tiempo o a los que llegaban entonces; ahora, su concentración ha pasado casi inadvertida en la plaza, salvo por lo llamativo de dos grandes banderas ucranianas, en las que han firmado soldados que han ido al frente.

"Se cumplen cuatro años de dolor por esta invasión aunque en realidad el dolor lleva siglos en Ucrania por culpa de Rusia, que nunca ha pagado por ello", ha explicado a EFE la presidenta de la asociación Ucrania Rioja, Anna Dzioubenko, quien ha admitido que "obviamente hay más conflictos en el mundo", pero ha lamentado que Ucrania haya sido "olvidada".

Manifestaciones en Euskadi

Concentración este domingo en Bilbao. / LUIS TEJIDO / EFE

En Euskadi tres marchas han recorrido las capitales vascas para denunciar los "crímenes de guerra" que Rusia "sigue cometiendo diariamente" tras cuatro años de invasión, como el "robo de niños" o el uso del "frío extremo" para "doblegar" a la población ucraniana.

Las concentraciones han sido convocadas por la Asociación Socio-Cultural y de Cooperación al Desarrollo Ucrania-Euskadi.

En Bilbao, en torno a 200 personas, la mayoría refugiadas y migrantes ucranianas, se han concentrado en la Explanada del Museo Guggenheim, donde se han situado alrededor de decenas de pares de zapatos, colocados por filas en el suelo en recuerdo de los niños ucranios que fallecieron a causa de la guerra o que ha sido "robados por Rusia".

"No podemos normalizar esta agresión, ni acostumbrarnos al dolor", ha señalado la presidenta de la asociación Ucrania-Euskadi, Oksana Demyanovych, quien ha defendido que ese daño "diario significa que hay que resistir y seguir adelante, luchando, defendiendo la justicia y el derecho a existir del pueblo ucraniano".