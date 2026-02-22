Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 22 de febrero de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 22 de febrero de 2026 es: 24, 36, 41, 46 y 53, siendo el número clave el 8.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
- Torremolinos modifica la ZBE para que ningún coche registrado en la ciudad sea multado
- El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
- Málaga instala monumentos con presupuesto municipal: 60.722 euros en siete actuaciones en el último lustro
- La historia de Santa Marta: de ser una de las puertas de entrada de Málaga a ver morir su comercio local
- El restaurante de Málaga con ludoteca y monitores para comer gourmet mientras los niños juegan
- La Universidad de Málaga participa en el hallazgo de un dinosaurio con cresta de colores
- Fallece en Málaga el sacerdote Manuel Ángel Santiago, párroco de Los Mártires y San Juan, a los 67 años