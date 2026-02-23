En Santo Domingo-Caudilla
Hallan una bomba de la aviación alemana en el patio de una vivienda de Toledo
El artefacto explosivo mide 38 centímetros y tiene aletas en su parte trasera
EFE
Agentes del grupo de especialistas en desactivación de explosivos (Gedex) de la Guardia Civil han recogido este lunes una bomba de aviación alemana, de la época de la Guerra Civil, que ha sido hallada semienterrada en el patio de una vivienda del municipio de Santo Domingo-Caudilla (Toledo).
Tras recoger el artefacto, los agentes del Gedex lo han trasladado a un lugar para explosionarlo aunque en un principio iba a ser en Ocaña (Toledo), según ha informado la Guardia Civil.
Fuentes del instituto armado han explicado a EFE que el artefacto fue encontrado a las 20:00 horas de este domingo, semienterrado en el patio de una casa, por el propietario de la vivienda, que está ubicada en la calle Pancique de Santo Domingo-Caudilla, una pedanía del municipio toledano de Val de Santo Domingo.
El artefacto explosivo es una bomba de aviación alemana de la época de la Guerra Civil española, que mide 38 centímetros y tiene aletas en su parte trasera.
- Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
- Málaga activa un plan de descarbonización en cuatro grandes edificios públicos con fondos de la UE
- La vivienda en Málaga casi dobla ya su precio con respecto a hace una década tras subir otro 15% en 2025
- El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
- Málaga ya conoce quiénes serán las Banderas de Andalucía en la provincia este 2026
- Un gran mercadillo solidario de hoteles de cuatro estrellas en Málaga: así puedes comprar hasta 700 objetos de diseño a precios simbólicos
- Torremolinos modifica la ZBE para que ningún coche registrado en la ciudad sea multado
- La cadena Lidl abre su tercer establecimiento en Marbella