Los chimpancés también se emborrachan: un test de orina desvela que nuestros parientes más cercanos se pasan el día en estado de embriaguez

Hace justo un año, un equipo de primatólogos desveló ante el mundo las primeras imágenes de un grupo de chimpancés tomando en comunidad frutas fermentadas y cargadas de alcohol. Hubo quien vio en esas imágenes una borrachera ritual muy parecida a las que se observan en nuestra especie. Pero claro, también hubo malas lenguas que dijeron que aquello ni era alcohol ni mucho menos un botellón de primates porque, desde la distancia, poco se podía saber sobre el contenido alcohólico de los brebajes y mucho menos el efecto de estos sobre los chimpancés. Donde algunos vieron un debate académico, otros percibieron un reto por el cual valía la pena ensuciarse las manos. Literalmente. Y es ahí donde el investigador Aleksey Maro dedicó una semana y media a recoger muestras de orina de un grupo de simios del Parque Nacional Kibale, Uganda, para ver si realmente estaban borrachos.

Los resultados de su trabajo, publicados este martes en la revista científica 'Biology Letters', recogen el análisis de 20 muestras de orina de chimpancés recolectadas durante las mañanas (un detalle importante, según los investigadores). En estudios anteriores se había analizado la ingesta de fruta fermentada de estos animales y se había inferido, indirectamente, cuánto es el contenido de alcohol que podía ingerir individualmente cada individuo. En este caso, en pro del rigor científico, los científicos desplegaron las mismas técnicas que se utilizan en los alcoholímetros más sofisticados del mercado. Concretamente, en los aparatos que se utilizan para verificar la abstinencia de los pilotos antes de poner en marcha el avión. Aunque en este caso, aplicadas a otro tipo de primates. Y el resultado, afirman los expertos, sorprendió incluso a los más escépticos.

Simios con unas copas de más

El análisis, liderado por la Universidad de California en Berkeley, indica que de las 20 muestras analizadas, 17 dieron positivo a alcohol. De estas, al menos 11 mostraron un consumo elevado de esta sustancia que, según afirman los investigadores, sería equivalente al consumo de dos copas de alcohol. Solo con este dato, los científicos afirman con convicción que la gran mayoría de los chimpancés analizados estaban ligeramente borrachos en el momento de recoger las muestras. Pero dado que estas se recogieron a lo largo de la mañana, nada descarta que muchos de estos animales siguieran bebiendo a lo largo de día y, quién sabe, si embriagarse aún más con frutas fermentadas. "Muchos animales registraron valores que superan con creces algunos de los umbrales humanos clínica y forensemente relevantes", afirman los autores del trabajo.

Los registros muestran que la mayoría de los chimpancés adultos, tanto machos como hembras, presentaron señales de haber consumido alcohol en su orina. Pero los pocos casos negativos hallados en el grupo se observaron, sobre todo, en algunas hembras en fase fértil y reproductora así como en los individuos de edad más joven. Los expertos afirman a que esto podría deberse a que los machos acaparen las frutas más maduras y más fermentadas o, por el contrario, a la existencia de ciertas diferencias en el comportamiento alimentario o en la forma de metabolizar el alcohol según la edad y el estado reproductivo de los animales. Aunque eso, matizan los expertos, aún no se ha confirmado.

En busca de la fruta más fermentada

¿Pero cómo y, sobre todo, con qué se emborrachan estos chimpancés? Pues bien, según relatan los expertos, estos animales consumen aproximadamente 4,5 kilos de frutas tropicales al día. Estudios anteriores ya habían mostrado que estos simios han aprendido a seleccionar las frutas más maduras de la cosecha. En un principio se creía que era por su dulzor pero, tal y como apuntan otros trabajos, también podría ser porque son las que contienen una mayor tasa de etanol. Mientras se realizaba este estudio, de hecho, los investigadores observaron que los simios estaban devorando ingentes cantidades de un manjar conocido como "manzana estrella". De normal, esta fruta suele tener una concentración relativamente baja de etanol (de en torno el 0,09% del peso total) pero, para sorpresa de nadie, en la campaña se observó que los chimpancés se volvieron expertos en la selección de las frutas más cargadas de alcohol.

La historia de estas borracheras animales va más allá de la simple anécdota. Los expertos afirman que, dado que los humanos compartimos un ancestro común con los chimpancés y los bonobos y que, además, estos animales son nuestros parientes evolutivos más cercanos, su historia también es la nuestra. Si por ejemplo pudiéramos averiguar que nuestros antepasados comunes ya ingerían de forma habitual pequeñas cantidades de etanol procedente de la fermentación natural de la fruta, sería razonable pensar que la selección natural favoreciera adaptaciones metabólicas para tolerar y procesar este compuesto con eficacia. Esa base biológica podría impulsado nuestro afán por producir bebidas alcohólicas. Desde este punto de vista, la ciencia sugiere que el ritual de emborracharse en grupo podría ser, en realidad, una herencia evolutiva profunda.