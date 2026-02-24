La falta de reumatólogos tensiona la sanidad pública: España necesita 400 especialistas más para acabar con "una situación insostenible"

Más de 11 millones de personas viven con enfermedades reumáticas: son la segunda causa de consulta en Atención Primaria y la primera causa de jubilación por incapacidad permanente. Pero faltan especialistas para atender a tantos pacientes. Lo vuelve a denunciar este martes la Sociedad Española de Reumatología (SER). La falta de relevo generacional y el envejecimiento de la población "están poniendo en riesgo" la atención. La sociedad científica ha lanzado una advertencia "clara y contundente" sobre una situación "insostenible".

La SER pone cifras para evidenciar la situación. Las que salen del informe 'La Reumatología en el sector público en España'. Actualmente, el sistema público cuenta con, aproximadamente, 994 especialistas para atender a más de 49 millones de habitantes, lo que equivale a uno por cada 49.800 personas, una cifra "claramente inferior" al objetivo mínimo recomendado de un profesional por cada 35.000 habitantes. "Esto implica que España necesita al menos 400 reumatólogos más para garantizar una atención adecuada y equitativa", señala la sociedad.

Elaborado a partir de datos de 184 hospitales públicos, el documento "evidencia una situación de inequidad territorial que ya está afectando a millones de personas y que, de no corregirse, empeorará de forma significativa en los próximos años" apunta el doctor Marcos Paulino, presidente de la SER.

Los puntos negros

Esta carencia, sin embargo, no afecta a todo el territorio por igual. El documento muestra "profundas desigualdades" entre comunidades autónomas y hospitales, con ratios especialmente deficitarias en territorios como Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana o Baleares, donde un solo especialista puede atender a más de 60.000 o incluso 67.000 personas.

Más de 5 millones de personas viven en áreas con plazas sin cubrir o con graves déficits estructurales, lo que dificulta el acceso al diagnóstico y tratamiento adecuados

La situación es aún más grave en determinadas áreas sanitarias, donde directamente no existe ningún especialista en Reumatología pese a haber plazas creadas, generando auténticos 'desiertos asistenciales'. "En total, más de 5 millones de personas viven en áreas con plazas sin cubrir o con graves déficits estructurales, lo que dificulta el acceso al diagnóstico y tratamiento adecuados", apunta la SER.

Algo que resulta fundamental en muchas de las enfermedades reumáticas que debutan en personas jóvenes. "Una derivación temprana es esencial para evitar daños irreversibles en enfermedades inmunomediadas, como la artritis reumatoide o el lupus. El retraso en el diagnóstico o en el inicio del tratamiento puede provocar discapacidad permanente, pérdida de calidad de vida y un incremento significativo de los costes sanitarios y sociales", enfatiza el doctor Paulino. El manejo precoz reduce hospitalizaciones, intervenciones complejas, incapacidad laboral y dependencia, se subraya.

Un sistema tensionado

La SER alerta, además, que el problema se agravará "de forma inevitable" si no se adoptan medidas urgentes. En los próximos cinco años, se prevé la jubilación de 162 especialistas, el 16% de la plantilla actual.

A este factor, dice la sociedad, se suma el progresivo envejecimiento de la población española y el aumento de la prevalencia de enfermedades reumáticas, la gran mayoría de ellas crónicas y algunas como la osteoporosis o la artrosis, asociadas a la edad. Esto implica que la demanda asistencial seguirá creciendo de forma sostenida durante las próximas décadas, aumentando la presión sobre unos Servicios de Reumatología que "ya están al límite de su capacidad" advierte la sociedad científica.

Plazas vacantes

El informe revela que tres de cada cuatro Servicios de Reumatología han tenido dificultades para cubrir plazas vacantes en los últimos tres años, siendo la principal causa la falta de especialistas disponibles. "Esta situación no solo genera listas de espera más largas, sino que compromete directamente la calidad asistencial y la equidad", señala la SER.

La sociedad hace "un llamamiento urgente" a las autoridades sanitarias para abordar este problema estructural con medidas concretas, entre ellas: incrementar el número de plazas estructurales de especialistas en Reumatología; estabilizar las plantillas existentes y reducir la elevada tasa de interinidad; implementar incentivos específicos para cubrir plazas en áreas deficitarias; planificar de forma estratégica el relevo generaciona y garantizar una distribución equitativa de los recursos en todo el territorio. Para visibilizar el problema, la sociedad ha lanzado una campaña basada en casos reales anonimizados de pacientes y profesionales afectados por las dificultades de acceso al especialista.