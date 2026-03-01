Málaga obtiene una de las siete medallas de Andalucía en el campeonato nacional de FP SpainSkills 2026

Los estudiantes de Formación Profesional (FP) de Andalucía que participan desde el pasado miércoles en las olimpiadas nacionales de FP, SpainSkills2026, han obtenido un total de siete medallas, en concreto, una de oro, cuatro platas y dos bronces.

Según ha detallado en un nota, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la medalla oro ha sido para José Luis Marí, del centro integrado Hurtado de Mendoza, en Granada, quien se ha alzado con el máximo galardón en la modalidad de Recepción hotelera.

Gracias a este triunfo, formará parte de la selección española que competirá en el mundial WordSkills de Shanghái (China), en septiembre de 2026, y en el campeonato europeo EuroSkills, que se celebrará en Düsseldorf (Alemania) en 2027. Del mismo centro procede Arturo Villén, que ha conseguido plata en Cocina.

El resto de medallas de plata han recaído en José Arroyo (IES Zoco, Córdoba), en la especialidad de CNC Fresado; el equipo formado por Daniel Márquez e Iván López (IES Galileo Galilei, Córdoba), en Jardinería Paisajística; y Paula Sagrado (IES La Rosaleda, Málaga), que se ha convertido en la primera andaluza en lograr una medalla en la modalidad de Servicio de Restaurante y Bar.

Por su parte, las dos medallas de bronce han sido para Curro Martínez (IES Cástulo, Linares, Jaén), en Escaparatismo, y Sergio Hazledén (IES Politécnico Hermenegildo Lanz, Granada).

En estas olimpiadas de FP, que se celebran con carácter nacional cada dos años, han participado más de 500 estudiantes de todo el país, que han tenido que demostrar su destreza en 31 modalidades oficiales de competición y otras tres de demostración.

La delegación andaluza ha participado con 29 competidores en la modalidad de exhibición de Farmacia y Parafarmacia y en 26 modalidades oficiales: Mecatrónica, Diseño Mecánico CAD, CNC Fresado, Soldadura, Fontanería y Calefacción, Electrónica, Desarrollo Web, Instalaciones Eléctricas, Control Industrial, Ebanistería, Carpintería, Floristería, Peluquería, Estética, Tecnología de la Moda, Tecnología del Automóvil, Cocina, Servicio de Restaurante y Bar, Pintura del Automóvil, Jardinería Paisajística, Refrigeración y Aire acondicionado, TIC Administración de Sistemas en Red, Atención Sociosanitaria, Escaparatismo, Panadería-Pastelería y Recepción hotelera.

Las olimpiadas de FP constituyen un medio para estimular a estudiantes, profesorado y empresas, además de ser una plataforma de intercambio y un foro de debate sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos.