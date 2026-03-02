Búsqueda
Hallan muerto a un excursionista en la Sierra de Almijara, en Nerja
Las autoridades encontraron sin vida al excursionista en Nerja, después de que la última localización facilitada por el hombre lo situara en el Barranco de los Cazadores
Málaga
Un excursionista al que se buscaba en la mañana de este lunes ha sido hallado fallecido en la Sierra de Almijara, en el municipio de Nerja (Málaga), según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112.
El aviso a Emergencias se produjo sobre las 7.15 horas, por lo que se activó a la Guardia Civil y a la Policía Local de Nerja para su búsqueda.
La última localización del hombre, según le trasladaron a los servicios de emergencia, le ubicaba en el municipio de Nerja, bajando el Barranco de los cazadores.
El instituto armado confirmó al 112 que lo habían encontrado fallecido durante el dispositivo de búsqueda.
