Critican la "dificultad" del examen de Enfermería de las oposiciones del SES: "Hay muchísimos suspensos"

Más preguntas sobre legislación de las que se establecen en las bases de la convocatoria, más cuestiones de gestión de las habituales y menos de la práctica asistencial que rige el trabajo de los profesionales de Enfermería. Estas son las razones principales de las quejas que están movilizando a los enfermeros y enfermeras extremeños que el pasado sábado se enfrentaron al examen de las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES). «No era un examen solo ifícil, sino imposible y denigrante porque deja de lado la práctica asistencial y desprestigia nuestras funciones reales a pie de cama», denuncia una opositora que también superó en su día el examen EIR (de Enfermero Interno Residente).

A las críticas, que vienen produciéndose desde el mismo día del examen, se ha sumado también el Sindicato de Enfermería de Extremadura Satse, que incide en los resultados: si se confirman las estimaciones que están realizando a través de las academias con la plantilla de respuestas apenas aprobará entre el 10 y el 15% de los 4.600 aspirantes presentados. «Sería una auténtica debacle», advierte el sindicato. «Va a haber muchísimos suspensos», añade la opositora.

El portavoz de Satse en Extremadura, Gonzalo Gallego, denuncia la «indignación» de los aspirantes, la mayoría además enfermeras y enfermeros en ejercicio actualmente en el SES, y señala que el examen debería haber valoración la «idoneidad» de los aspirantes para ejercer esta profesión a diario y no tanto cuestiones técnicas como las que se exigieron.

Llorando, frustrados...

Y los propios delegados de Satse que acompañaron a los opositores el día de la prueba en las distintas sedes fueron testigos de la indignación: «Fue duro salir a los aspirantes, en muchos casos llorando y con frustración, porque lo que se encontraron fue bastante decepcionante», recuerda Gallego, según recoge la Agencia Efe.

El sindicato va a pedir al SES que se adopten las medidas oportunas para en un futuro no se repitan este tipo de situaciones. «No se puede jugar con el esfuerzo de las personas y sus familias», remarca Gonzalo Gallego, que reconoce que el proceso selectivo ha sido limpio y que solo los miembros del tribunal conocen los ejercicios, ya que es la única parte del proceso selectivo en la que no están representados los sindicatos.

Pero más allá de las próximas pruebas, los aspirantes también están pidiendo al SES que tome cartas en este asunto: urgen una reflexión de lo ocurrido e incluso la consideración de aplicar la ‘curva de Gauss’ (ajuste estadístico de las notas) o una rebaja de la nota de corte para equilibrar la situación «porque la prueba tal y como fue diseñada no permite evaluar de forma justa ni objetiva a los aspirantes». Temen incluso que se puedan cubrir las 497 plazas libres ofertadas en estas oposiciones.

Hay que recordar que el proceso selectivo es un concurso-oposición, con una primera fase de oposición que cuenta el 60% de la nota final y que es imprescindible superar para pasar a la fase de concurso y valoración de los méritos.

Además del contenido del examen, también están denunciando «irregularidades» ya que, según asegura otra opositora, «en cada aula había diferentes formas de reparto», entre otras cuestiones. A su juicio, este examen ha sido la gota que la colmado el vaso de estos profesionales al sentir «que nuestro esfuerzo no ha merecido nada». «Estamos siempre dispuestos a los contratos que nos dan, los cuales son irrisorios en comparación con otras comunidades, por los que muchos compañeros optan por marchar a otras comunidades, siempre estamos haciendo horas extras por falta de enfermeros y ahora nos pagan con un examen que en ninguna comunidad se ha visto, con un porcentaje de aprobado que no llega ni al cuarto de los presentados», lamenta.

Noticias relacionadas

Desde el SES, por su parte, señalan a este diario que está abierto el plazo de impugnaciones contra las preguntas o las respuestas del tribunal y defienden la «plena autonomía e independencia» de los tribunales en el ejercicio de sus funciones «en base a su discrecionalidad técnica», tal y como recoge el decreto que regula el sistema de selección de personal estatutario y de provisión de plazas básicas, singularizadas y de jefaturas de unidad del Organismo Autónomo.