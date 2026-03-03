Solidaridad
Mercadona dona 20.000 toneladas de alimentos en 2025 para evitar el desperdicio
En el caso de Andalucía, Mercadona ha donado 4.962 toneladas de alimentos, una cifra que equivale a más de 82.700 carros de la compra, a 220 entidades sociales
Mercadona impulsa en 2025 distintas estrategias de prevención del desperdicio alimentario, con la donación diaria de alimentos aptos para el consumo como una de sus medidas principales. Gracias a esta iniciativa, la compañía ha aprovechado 20.000 toneladas de alimentos y productos a través de su red de más de 1.670 tiendas y bloques logísticos en España y Portugal, según informa la empresa.
Estas 20.000 toneladas se han destinado a más de 850 entidades sociales con las que Mercadona colabora de forma habitual. Además, durante este año la cadena ha entregado a 130 organizaciones un total de 550 neveras y congeladores que habían dejado de tener cabida en su operativa. Con ello, Mercadona señala que busca prolongar la vida útil de estos equipos, optimizar recursos y reforzar la capacidad de almacenaje y conservación de alimentos de las entidades receptoras.
Donaciones de Mercadona en Andalucía: 4.962 toneladas en 2025
En el caso de Andalucía, donde Mercadona colabora con 220 entidades sociales, la empresa ha donado 4.962 toneladas de alimentos, una cifra que equivale a más de 82.700 carros de la compra, de acuerdo con los datos aportados por la compañía.
En este contexto, Laura Cruz, coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona, subraya que la compañía cuenta con un Plan de Acción Social en España y Portugal “en el marco de las estrategias de prevención del desperdicio alimentario” implantadas desde hace años. Según la empresa, el volumen total donado en 2025 —20.000 toneladas, el equivalente a más de 333.000 carros de la compra— refleja “cómo una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente”.
Con esta iniciativa, Mercadona afirma que refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la colaboración con entidades sociales y el aprovechamiento responsable de los recursos, dentro de su modelo de prevención del desperdicio alimentario.
