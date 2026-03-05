Aemet activa el aviso amarillo en Málaga este viernes por vientos de hasta 60 km/h y oleaje

Una nueva alerta amarilla vuelve a 'asomar' sobre Málaga y su provincia, tras los últimos episodios de temporal asociados a las danas. El aviso se activa por fenómenos costeros y pone el foco en el oleaje, que afectará igualmente al resto del litoral mediterráneo andaluz durante la jornada.

Esta nueva alerta llega después de una serie de incidentes meteorológicos previos que han puesto en jaque tanto a los residentes como a los negocios de la zona. Los últimos episodios de alerta amarilla, que han incluido fuertes vientos y oleaje elevado, han causado importantes perjuicios en la costa malagueña, afectando especialmente a los empresarios de los chiringuitos, quienes han sufrido pérdidas cuantiosas debido al mal tiempo, que ha dificultado el acceso de turistas y residentes a las playas. Además, los ayuntamientos han tenido que lidiar con los daños en las infraestructuras costeras y la erosión de las playas.

El Ayuntamiento cerró parques y jardines en el pasado temporal por viento que azotó Málaga / Álex Zea

Activo hasta las 13.00 horas

En el caso de Málaga, el aviso amarillo permanece activo hasta las 13.00 horas en las comarcas de Sol y Guadalhorce y Axarquía. En estas zonas se prevén vientos del oeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora, con intensidad de fuerza 7, un escenario que puede complicar la navegación y el acceso a zonas expuestas del litoral.

Ante estas condiciones, se recomienda extremar la precaución en paseos marítimos, espigones y áreas cercanas al mar mientras duren los avisos.

La costa de Granada también se mantiene bajo aviso amarillo por oleaje hasta las 16.00 horas, dentro de este episodio de inestabilidad que vuelve a dejar un mar alterado en el Mediterráneo andaluz.

Los vientos pueden alcanzar en Málaga los 60 kilómetros por hora / álex Zea

Nieve

Por otra parte, la nieve teñirá algunos puntos de Andalucía este viernes, 6 de marzo, jornada para la que se han activado avisos por nevadas en las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Jaén. Además, el fuerte oleaje provocará alertas de nivel naranja en Almería --acompañadas de viento--.

Comarca de Grazalema

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, el aviso amarillo por nevadas afectará desde las 6.00 hasta las 18.00 horas a la comarca de Grazalema (Cádiz), donde se prevé una acumulación de nieve de hasta dos centímetros en 24 horas. Estas acumulaciones se esperan por encima de los 1.200 metros, con una cota de nieve situada entre los 900 y 1.000 metros.

Se producirán nevadas en cotas situadas entre 900 y 1.200 metros / l.o.

Este mismo fenómeno mantendrá en alerta amarilla desde las 9.00 horas a la Cuenca del Genil (Granada) hasta las 19.00 horas, así como a Guadix y Baza (Granada) y a las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura hasta la medianoche del viernes. En estas zonas se estima una acumulación de nieve de hasta cinco centímetros en 24 horas, principalmente por encima de los 1.400 metros, con una cota de nieve en torno a los 1.200 metros.

En la provincia de Almería, concretamente en el Valle del Almanzora y Los Vélez, la nieve podrá caer desde las 12.00 horas hasta el final de la jornada, con una acumulación prevista de hasta dos centímetros en 24 horas, especialmente por encima de los 1.400 metros. La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros.

Las temperaturas bajan de manera significativa / Álex Zea

Bajan las temperaturas

Además de esta nueva alerta amarilla, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, con una caída notable de las temperaturas, especialmente en las zonas alejadas de la costa. Según el pronóstico del Centro Meteorológico, este cambio no solo provocará cielos más cubiertos y lluvias intermitentes, sino que también se traducirá en un enfriamiento generalizado, generando una sensación más fresca.