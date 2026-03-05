Suma reabre el histórico supermercado de Sabinillas con una tienda renovada y cercana

San Luis de Sabinillas seguirá teniendo “el supermercado del pueblo”. Los vecinos y vecinas de esta zona costera de Málaga (Manilva) celebran que su comercio de toda la vida, cerrado hace unos meses por la jubilación de sus propietarios, haya reabierto bajo la enseña Suma.

Ubicado en pleno centro, detrás de la iglesia y a pocos metros de la playa, seguirá siendo la tienda a la que todos acuden andando, donde les ponen nombre y saben qué necesitan. Atendiendo estarán un equipo de tres personas de Sabinillas, que saben cómo acompañar en el día a día a sus vecinos.

El establecimiento mantiene el espíritu de siempre, pero con surtido y servicios adaptados a cómo compramos hoy. Con 145 m², ofrece productos frescos de alta gama, congelados, refrigerados, alimentación, bebidas, droguería y perfumería. El público puede encontrar primeras marcas, artículos de origen local y de temporada y un amplio catálogo de marcas propias.

Charcutería con productos frescos. / cedida

La charcutería asistida es uno de los grandes atractivos, con los productos que gustan en el entorno y el corte tal y como lo pide cada vecino. La oferta se completa con fruta, carnes y una panadería de autoservicio. Además, se potenciarán las bebidas frías y los platos preparados.

El establecimiento ofrece un horario amplio para adaptarse a los ritmos de cada familia: de lunes a sábado, de 08:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00, y los domingos y festivos, de 09:00 a 14:00. De cara al verano, es probable que se amplíe, ya que la zona es muy turística y la población llega a cuadruplicarse.

Staff del supermercado SUMA. / cedida

Al frente están Andrés, Adrián y Miguel, tres jóvenes empresarios que ya conocían Suma porque en 2019 abrieron otro supermercado en Algeciras. “Hemos repetido por la confianza que nos da todo el equipo”, comenta Andrés, que también es de Sabinillas.

“Así que cuando surgió la oportunidad de abrir una tienda aquí, en mi pueblo, no lo dudamos: la abriríamos, y la abriríamos con Suma como compañero”.

Otro punto fuerte que agradecen es “la atención que pone la enseña en los nuevos hábitos de compra del consumidor. Por eso, desde Suma han renovado mucho producto de sus marcas propias y ahora están potenciando los platos preparados y comida para llevar a precios muy competitivos”.

Productos frescos en el nuevo supermercado SUMA. / cedida

49 supermercados Suma en Andalucía

Con esta inauguración, Málaga se convierte en la provincia de Andalucía con más tiendas Suma, 10 en total. Actualmente, la región cuenta con 49 establecimientos de la enseña y prevé continuar con su expansión.

Creada en el año 2000, Suma destaca por la atención personalizada de sus supermercados, la calidad y variedad de su surtido y la apuesta constante por el producto fresco.

La marca pertenece a Transgourmet Ibérica, compañía referente del comercio de proximidad en España, especialista en establecimientos adaptados a cada cliente y entorno. Forma parte del grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución de alimentación mayorista de Europa, que pertenece a su vez a Coop, líder del comercio en Suiza con múltiples formatos de establecimientos.