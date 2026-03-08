Accidente
Fallece un joven de 24 años en una colisión entre una moto y un coche en Málaga
Los operativos desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida del joven
EP
Un joven de 24 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico en la MA-21 en Málaga capital al chocar una moto y un turismo en el kilómetro 1 sentido Algeciras (Cádiz). El accidente ha ocurrido a las 14:00 horas.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en una nota, los operativos desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida del joven.
Tal y como ha precisado el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el joven ha fallecido sin que diera siquiera lugar a traslado hospitalario.
Asimismo, han intervenido, tras la activación del centro coordinador 112, los profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico.
