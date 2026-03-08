Fallece un joven de 24 años en una colisión entre una moto y un coche en Málaga

Un joven de 24 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico en la MA-21 en Málaga capital al chocar una moto y un turismo en el kilómetro 1 sentido Algeciras (Cádiz). El accidente ha ocurrido a las 14:00 horas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en una nota, los operativos desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida del joven.

Tal y como ha precisado el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el joven ha fallecido sin que diera siquiera lugar a traslado hospitalario.

Asimismo, han intervenido, tras la activación del centro coordinador 112, los profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico.