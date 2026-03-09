Así será la nueva Ciudad de la Justicia de Marbella: moderna, funcional y con capacidad para crecer

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado este lunes el estudio de implantación de la Ciudad de la Justicia de Marbella, que busca ser un referente en sostenibilidad al combinar un diseño arquitectónico vanguardista con su integración en el paisaje, salvando el desnivel del terreno con un edificio escalonado, accesible, funcional y eficiente con vistas a la ciudad y al mar.

La Junta acometerá el proyecto por fases, edificando inicialmente 13.565 metros cuadrados, el doble del espacio disponible en las tres sedes actuales, para unificar en La Torrecilla todos los órganos y servicios ahora dispersos. Otros 11.895 metros quedarán reservados para futuros crecimientos de uno de los partidos judiciales más grandes y con mayor actividad, como "corazón de la Costa del Sol en continuo crecimiento".

Cesión de La Torrecilla para construir la Ciudad de la Justicia de Marbella

Nieto ha presentado el estudio junto a la alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, a quien ha agradecido su apoyo "desde el primer día" con uno de los principales proyectos del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030. No solo por la cesión de La Torrecilla, con una edificabilidad de más de 26.000 metros cuadrados que resuelve los problemas de espacio "de hoy, de mañana y de pasado mañana". También por el compromiso del Ayuntamiento para garantizar los accesos a la finca tras el convenio firmado con la Consejería de Fomento para su conexión con la carretera de Ojén (A-355), que solo está a la espera de la autorización del Ministerio.

El consejero ha incidido en que la Junta ha trabajado "de la mano" con el Ayuntamiento y la Plataforma Cívica Iniciativa Pro-Centro Judicial Costa del Sol Occidental para responder a una demanda histórica de Marbella, pese a las dificultades para encontrar suelo disponible suficiente para evitar que se repita lo sucedido en la capital, con una Ciudad de la Justica que nació pequeña.

Fases de la construcción

El arquitecto Juan Soriano, del estudio Arquitecturadeguardia, ha explicado los detalles técnicos del proyecto que establece una continuidad visual desde la ladera hacia la ciudad mediante bancadas ajardinadas.

La primera fase contempla la construcción de un edificio de cuatro plantas sobre rasante y dos plantas sótano, destinadas a aparcamientos, archivos, zona de detenidos y servicios de mantenimiento.

Distribución interna de los espacios

El consejero ha subrayado la distribución inteligente planteada, con espacios e itinerarios diferenciados para los usuarios y los profesionales y reservando las plantas bajas para los servicios de uso público y las altas para las zonas restringidas de trabajo. Todo ello adaptado ya a la nueva estructura de trabajo impuesta por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha transformado los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, donde el personal funcionario trabaja en secciones y servicios comunes, que requieren espacios amplios y diáfanos.

Así, las zonas públicas, las salas de vista y el Registro Civil (con sala para bodas) se ubicarán en la planta baja. Los Servicios Comunes de Gestión, Tramitación y Ejecución donde trabajan los funcionarios, así como los de la Fiscalía, estarán en la primera, a excepción de los de la Jurisdicción de Violencia de Género que estarán en la planta baja y contará con un acceso independiente.

En la segunda se dispondrán los espacios para los colegios profesionales y un salón de actos; mientras que las dos últimas se reservarán para los despachos de los Letrados de la Administración de Justicia (en la tercera) y los jueces (en la cuarta).

Instalaciones previstas en la Ciudad de la Justicia de Marbella

Todas las plantas contarán con salas de reuniones. Actualmente, el Tribunal de Instancia de Marbella cuenta con 14 jueces, 14 LAJ y una plantilla de 145 funcionarios. La fase 1 prevé espacio suficiente (conforme a las necesidades de una Justicia moderna, digital y cercana) para todos ellos y siete salas de vista, además de la sala de bodas.

No obstante, el consejero ha detallado que el espacio reservado para las futuras fases permitiría multiplicar por tres la planta judicial actual, "más que suficiente" para garantizar las necesidades que puedan surgir en las próximas décadas. El objetivo es que la falta de espacio no sea "más la excusa" para no dotar a Marbella de las unidades judiciales necesarias y que "nunca más se produzca la dispersión actual".

Segunda fase del proyecto

El consejero ha explicado que la Junta estudia ofrecer esa segunda fase por concesión de obra pública con la posibilidad de que la adjudicataria que construye el nuevo edificio pueda explotar espacios para aparcamientos, oficinas, cafetería o locales comerciales mientras no se necesiten.

En cuanto a los plazos para construir el edificio previsto en la primera fase, Nieto ha señalado que "el reto para todos es conseguir que se ejecute en el menor tiempo posible". Para ello, durante 2026 se sacará a licitación la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución con el fin de terminar toda la fase previa a la obra y que está pueda adjudicarse en el momento en que esté disponible el acceso a los terrenos para que puedan iniciarse los trabajos.

Nieto ha defendido la apuesta de la Consejería por Málaga, una provincia "incomprensiblemente maltratada" donde la falta de inversión durante décadas hace que muchos partidos judiciales cuenten con "infraestructuras en un estado deplorable".

Otras infraestructuras en obras

Por ello, además de la Ciudad de la Justicia de Marbella y la ampliación de la de Málaga, la Junta tiene en marcha la construcción de una nueva sede en Torrox, a punto de adjudicarse e iniciar la obra; en Estepona, donde se ultima el proyecto de Ejecución; en Fuengirola, mediante la colaboración público-pública con el Ayuntamiento y próxima a licitar la redacción del proyecto; en Torremolinos, también en colaboración público-pública en este caso con la Diputación; y en Archidona, donde la Junta y el Ayuntamiento han alcanzado una acuerdo para la permuta de la sede judicial actual por un edificio municipal que la Consejería adecuará para su uso judicial.

Prioridad para la Junta y el Ayuntamiento de Marbella

Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado que la Ciudad de la Justicia "es una prioridad para administraciones como este Ayuntamiento y la Junta de Andalucía" y ha agradecido la "buena disposición" de la administración autonómica "por entender las necesidades de nuestra ciudad con el objetivo de que cuente con un edificio moderno, funcional y con capacidad de crecimiento".

La regidora ha recordado que el Ayuntamiento "cedió la parcela de La Torrecilla, de cerca de 12.300 metros cuadrados para este equipamiento" y ha apuntado que también redactó el proyecto de acceso a la misma. En este sentido, ha avanzado que "esperamos tener cuanto antes el informe de Carreteras para poder sacar la licitación y empezar esa obra" y ha añadido que "contamos con una partida presupuestaria para este 2026".