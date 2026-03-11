El juzgado de la dana requiere a Emergencias que acredite las actuaciones preventivas tras la alerta roja de la dana de Valencia que le pidió hace cinco meses

La letrada de la administración de justicia (LAJ) del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, que investiga la causa de la dana, ha reclamado a la Conselleria de Emergencias diversa información requerida hace cuatro y cinco meses y que el departamento de Juan Carlos Valderrama, aún no ha remitido, según la diligencia de ordenación (Dior) dictada y notificada hoy a las partes. "No habiéndose recibido respuesta de la Conselleria de Emergencias a los oficios de fecha 13 de octubre de 2025 y 11 de noviembre de 2025, ofíciese nuevamente a la misma a fin de recordarle el cumplimiento de tales requerimientos", señala la dior de la LAJ del juzgado que investiga las 230 muertes de la dana del 29 de octubre de 2024.

La documentación solicitada y que el departamento que dirige Juan Carlos Valderrama aún no ha remitido al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja es la copia de los dossiers diarios remitidos por Auditmedia de los días 28 y 29 de octubre de 2024. Además de los documentos que acrediten actuaciones preventivas y de preparación informadas por el Consell de la Generalitat Valenciana tras decretarse la alerta roja, durante el día de la dana, según ha podido saber Levante-EMV. Una petición que se produce en medio de un paréntesis de declaraciones de testigos en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, que se retomarán a partir del próximo 23 de marzo.

Y que afecta a la Conselleria de Emergencias en el aterrizaje de los nuevos cargos, tras la destitución el 27 de febrero de Irene Rodríguez, secretaria autonómica de Emergencias junto al director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez. Ambos fueron sustituidos por Fernando Lasheras Herrero, excomisario de la Policía Local de València, y por Miriam Gil Pascual, ingeniera informática y doctora por la Universitat de València, respectivamente.

La dimisión de Raúl Quílez, técnico Forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, se produjo una semana después de declarar como testigo en la causa de la dana. Quílez fue citado porque fue el director gerente de la Sgise (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias) de julio de 2024 a mayo de 2025, es decir, estaba al frente de esta entidad pública que dirige los bomberos forestales el día de la dana, lo que le hizo estar también en el Cecopi. No obstante, ante la jueza que instruye la causa de la dana declaró que ese día fue un "convidado de piedra" en este órgano.

Quílez también admitió que tuvo acceso en marzo de 2025 a los vídeos grabados por una productora de Castelló para la Sgise durante el 29 de octubre y que la Conselleria de Emergencias eludió enviar al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja hasta principios de octubre de 2025. Con el dato añadido de que la persona de la Conselleria de Emergencias que certificó en marzo a la jueza de la dana que no existían vídeos del Cecopi fue la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, casada con Quilez, que también ha acabado fuera de la conselleria.

La cuestión de las imágenes ha sido relevante en la causa de la dana. Quílez era el máximo responsable de la empresa pública para quien la productora de Castelló, Envidea, grabó las imágenes del Cecopi. Pese a que la empresa audiovisual estaba contratada por la Sgise desde el 9 de agosto de 2021 y el servicio se prorroga anualmente por un plazo máximo de cinco años, entre marzo y septiembre de 2025 Emergencias negó a la jueza y al grupo parlamentario socialista en las Corts tener "soporte documental alguno" o "grabaciones en general".