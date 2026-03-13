Punto Endesa abre sus puertas en Málaga para los seguidores de las holycards

Endesa tiene previsto reunir este sábado 14 de marzo a los seguidores del coleccionable HolyCards de Málaga en la primera 'HolyQuedada' que organiza la compañía en la ciudad. La cita, que tendrá lugar en el Punto Endesa de la calle Cuárteles número 49, ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conseguir el cromo exclusivo de Endesa, disponible solo en sus Puntos de Venta de la capital, además de poder intercambiar HolyCards y completar sus álbumes.

El cromo exclusivo de Endesa, el Santísimo Cristo de la Expiración, está a disposición de todos los clientes que acrediten la titularidad de un contrato con Endesa y se unan al programa gratuito de fidelización 'Para ti'. Como novedad, durante la HolyQuedada, este cromo estará a disposición de todas las personas que se acerquen este sábado y dejen sus datos de contacto.

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La 'HolyQuedada' pretende ser un punto de encuentro para cofrades, coleccionistas y familias que disfrutan la Cuaresma, reforzando el vínculo de Endesa con las tradiciones locales. Con esta acción, la compañía reafirma su compromiso y cercanía con la ciudad de Málaga y con sus clientes, sumando a los beneficios del programa 'Para ti'.