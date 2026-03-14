Ocho años de internamiento psiquiátrico por matar a su madre con una cajonera en Estepona

La Audiencia Provincial de Málaga ha acordado el internamiento durante ocho años en un centro psiquiátrico de un hombre que mató a golpes con una cajonera a su madre en Estepona en 2022 cuando sufría un brote psicótico.

El procesado, de 29 años, iba a ser juzgado por un jurado popular el próximo lunes, 16 de marzo, pero su defensa ha llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público, por lo que no ha sido necesaria la constitución del jurado, según han informado a EFE fuentes judiciales.

El acusado, de nacionalidad holandesa, estaba de vacaciones en España invitado por una amiga, y su madre, de 61 años, viajó desde Holanda el 5 de diciembre de 2022 para visitarlo, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE. La madre llegó a la vivienda entre las 10:15 y 10:30 horas y, una vez en el domicilio, sobre las 11:00 horas de ese mismo día, comenzó una fuerte discusión cuando sufría un brote psicótico.

En los hechos probados se precisa que, "movido por una fuerte manifestación psicótica reactiva que anuló su percepción de la realidad", le propinó varios golpes en la cabeza a la madre con una cajonera. La mujer sufrió politraumatismos craneoencefálicos que produjeron el fallecimiento.

La víctima se había desplazado desde Holanda a Málaga al ser avisada por la amiga que lo había invitado a España, ya que le advirtió que su hijo tenía un comportamiento extraño, según informó en su día la Policía. La mujer pidió a la amiga de su hijo que los dejaran a solas para intentar calmarlo y cuidarlo y regresaron al día siguiente tras conocer, por un tercero, que el domicilio estaba abierto.

El cuerpo fue encontrado en uno de los dormitorios por la propietaria del inmueble, amiga del ahora condenado, que fue detenido un día después del hallazgo. El acusado fue trasladado a la unidad de psiquiatría del Hospital Costa del Sol, donde quedó ingresado.

Una vez estabilizado del brote psicótico, el acusado tomó conciencia de lo sucedido y ha colaborado y se ha esforzado en reparar el daño causado a sus hermanas y familiares, se precisa en la sentencia.