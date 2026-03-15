La figura de una niña contra la guerra, ninot indultado de las Fallas de Valencia

El ninot de la falla Sueca-Literato Azorín se ha convertido en el Ninot Indultado de las Fallas de Valencia 2026. Ha sido el concejal Santiago Ballester el encargado de dar a conocer, este domingo 15 de marzo, el resultado de la votación popular que ha elegido el ninot que se salvará de las llamas y formará parte de la extensa colección del Museo Fallero. Las comisiones agolpadas en el interior y el exterior del Museu de les Ciències han vivido con tremenda emoción la lectura del veredicto, con la que se ha dado a conocer el listado con los ninots más apoyados por el público.

El resultado puede considerarse sorprendente después de una generación completa monocorde. Y viene a rematar el sentimiento contra la guerra que se ha ido acumulando a lo largo de los meses. Si la falla municipal, concebida por los hechos de Ucrania, ha cobrado más protagonismo recientemente, pocos podían imaginarse que la votación popular se decantaría también por el antibelicismo.

Y es que algo ha cambiado en la Exposición del Ninot, que puede calificarse de histórico. La votación popular ha eludido su habitual querencia por figuras costumbristas, normalmente protagonizadas por abuelos y nietos y un montón de pequeños elementos de apoyo. Se puede decir que es la tónica imperante desde 1996, cuando ganó el Espantapájaros, que destilaba melancolía. O 1996, con la Loca Academia de Policía.

En esta ocasión, 'Onírica', de Pedro Santaeulalia trae consigo una genialidad artística y una temática completamente nueva. Se trata de una niña confeccionada dos veces. Boca abajo, tal como quería ser. Normal, feliz y limpia, jugando con su muñeca. Arriba, frente al espectador, la realidad de la joven: bajo la miseria de la guerra, con una triste y remendada muñeca, el cuerpo sucio y un casco e la cabeza en lugar de flores. Un genial efecto anti-espejo que ha captado la atención en unos momentos, además, de rabiosa actualidad, tanto como la falla municipal.

"Mi sueño so era esta realidad..." es la nota que se lee en una hoja de diario, igual de sucia que el resto de la parte "mala" de la figura, que incluye una descripción completa del porqué del mismo. El sueño de un mundo futuro, mirándose en tre flores si viviera en un país ente muerte y horrores". Y recuerda que "paz es vida, amor y quimara y la paz nunca muere".

En la victoria de la figura de Pedro Santaeulalia, ádemás del espectacular mensaje, habría que verla en el "efecto división": Plaza del Pilar, Almirante Cadarso, Ribera-Convento Santa Clara y Convento Jerusalén presentaban figuras muy parecidas entre sí, basadas en esa sensibilidad y realismo. Entre todas ellas han sumado 18.000 votos, mientras que la de Sueca, única en su género entre las "votables", ha sumado 9.475 sufragios.

Para Sueca-Literato Azorín es la primera vez que consiguen el indulto grande, tras una historia en la que los indultos infantiles sí que tienen tres, el último de ellos en 2016.

Más revelador es que el indulto marca la diferencia más grande de la historia entre dos indultos de un mismo artista. Pedro Santaeulalia suma su segunda figura salvada del fuego después de haberla logrado por primera vez hace 29 años, en Archiduque Carlos-Xiva.

El ganador de este año toma el relevo a el 'Forn Pa i Porta’'de la Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal que se alzó con el premio el pasado año con un ninot que mezclaba los dos ingredientes propios de la competición en ese año: almíbar y dana. Almíbar porque, para seguir la norma, con una pareja de abuelos. En este caso, haciendo él y recibiendo ella un regalo por el 50 aniversario de boda. Lo hacen en un horno cafetería que, convenientemente tuneado, se transforma en el "Forn Pa i Porta". Si se le añaden luces y una estantería posterior, el componente efectista estaba más que completo.

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Tres días de premios

Con el anuncio del Ninot Indultado 2026, forma parte de un periplo de tres días en el que se encadenan los premios a los monumentos, la esencia de la fiesta fallera. Ayer se dio a conocer el Ninot Indultado Infantil, que fue para la falla Espartero - Ramón y Cajal. Hoy se dan a conocer el Ninot Indultado 2026 y los premios de las fallas infantiles. El momento cumbre será mañana, lunes 16 de marzo, cuando se den a conocer los premios de las fallas 2026 y se descubra cuál es la mejor falla de Valencia 2026. La comisión de Convento Jerusalén-Matemático Marzal, que repite con el artista David Sánchez Llongo, es la gran favorita y la que ganó el premio el pasado año. En definitiva, el rival a batir porque, además, es la falla que más veces ha ganado en la Sección Especial.