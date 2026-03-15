28% de catedráticas y 26% de rectoras: el difícil camino de las mujeres para ocupar los cargos de poder en la universidad

Por primera vez en los 531 años de historia de la Universidad de Santiago de Compostela, una mujer asumirá el rectorado, la catedrática de Estadística Operativa Rosa Crujeiras Casais. Será, además, la primera rectora de toda Galicia. Su nombre se suma al de las ya 20 mujeres que ocupan actualmente el cargo de máxima responsabilidad de un campus. Es una cifra que aumenta, pero que sigue siendo minoritaria y apenas llega al 26%.

Cuando la catedrática Pilar Aranda fue elegida rectora de la Universidad de Granada, en 2015, no había ninguna otra mujer al frente de una universidad en España

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) reúne a los responsables de las 77 universidades que pertenecen a la organización (50 públicas y 27 privadas). Actualmente, hay 11 rectoras en centros públicos y 9, en privados. La actual presidencia de la CRUE la ocupa una mujer: Eva Alcón Soler (Castellón, 1963), catedrática de Filología Inglesa y, desde 2018, rectora de la Universitat Jaume I de Castellón.

Universitat de València

La de Santiago no es la única facultad que esta semana ha tenido elecciones. También la Universitat de València ha ido a las urnas y ha elegido entre dos candidatos: el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Juan Luis Gandía, y la catedrática de Filosofía del Derecho, Ángeles Solanes. Gandía se ha impuesto al recibir el 58,63% de los votos frente al 41,41% de su rival. Vicerrectora de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo, Solanes ha sido también vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, además de directora del departamento de Filosofía de Derecho y Política y miembro del Claustro, máximo órgano representativo de la comunidad universitaria.

La primera mujer que ocupó un rectorado fue Elisa Pérez Vera en la UNED en 1982

Hasta 1910 las mujeres estaban vetadas en muchas carreras, sin poder matricularse en el estudio de su elección. Concepción Arenal, una de las mentes más brillantes del XIX, solo pudo asistir a la universidad como oyente. Hoy, las matriculadas suponen más de la mitad de los estudiantes (56%). Sin embargo, siguen siendo minoría en los puestos de poder. El 38,5% del personal funcionario son mujeres pero el porcentaje de catedráticas apenas ronda el 28% mientras que 2015 representaban el 21%). "Se aprecia una tendencia positiva pero lenta en esta categoría", concluyen los autores del estudio 'Estadística de personal de las universidades' (2024), publicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En la docencia tampoco hay paridad dado que el porcentaje de docentes mujeres no representa la mitad sino que se queda en el 44,6%.

La primera mujer que ocupó un rectorado fue Elisa Pérez Vera en la UNED en 1982 (lo hizo hasta 1987). Hoy, 44 años después del nombramiento de Pérez Vera, el porcentaje de rectoras ha crecido pero sigue siendo minoritario.

Universidad de Granada

En 2019, solo había 9 rectoras en los campus públicos. Una de ellas era la catedrática de Fisiología Pilar Aranda, máxima responsable de la Universidad de Granada, que desde 2023 está en manos del catedrático de Filosofía del Derecho Pedro Mercado Pacheco. Cuando Aranda salió elegida, en 2015, no había ninguna otra mujer al frente de una universidad en España. De hecho, fue la única casi durante dos años.

En un debate organizado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), Amaya Mendikoetxea, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y catedrática de Lingüística Inglesa aseguraba que, en el caso de los campus públicos, la exposición pública previa a las elecciones echa para atrás a muchas mujeres, sobre todo cuando tienen que competir con otros candidatos. Mendikoetxea fue elegida para el cargo en 2021, convirtiéndose en la segunda rectora en la historia de la UAM tras Josefina Gómez Mendoza (1984-1985).

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En ese mismo encuentro, la actual presidenta de la CRUE, Eva Alcón, aseguraba que las mujeres no son minoría en los rectorados porque no sepan hacer bien las cosas sino porque su camino es más difícil y costoso. En su opinión, la desigualdad presente en los campus no deja de ser un reflejo de la desigualdad que existe en la sociedad.